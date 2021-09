Une fake news sur le Litecoin sème la zizanie sur le marché des cryptos

(AOF) - A la nouvelle, qui s'est finalement avérée fausse, qu'un partenariat majeur avait été conclu entre le plus important distributeur américain Wal-Mart, et le litecoin , l'ensemble des crypto-monnaies a connu une accélération haussière. En particulier, le Litecoin a flambé de 35% avant que Wal-Mart ne prévienne les investisseurs qu'il s'agissait d'un faux communiqué, provoquant l'effacement de la quasi-totalité des gains. Cette manipulation rappelle l'affaire Vinci de 2016 où un faux communiqué sur des détournements de fonds avait temporairement fait chuter la valeur.

