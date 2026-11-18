Une faille dans le langage de programmation Java expose les systèmes informatiques au piratage, selon des Etats

Sur cette illustration, un homme tient un ordinateur portable tandis qu'un code informatique est projeté sur lui.

par Jack Kim et Eduardo Baptista

SÉOUL/SHENZHEN, 18 novembre (Reuters) - Des Etats du monde entier ont tiré mercredi une sonnette d'alarme concernant une faille critique ‌dans le langage de programmation Java - très utilisé - susceptible de permettre le piratage de systèmes informatiques, ce qui représente le dernier incident en date dans le domaine de la cybersécurité.

L'entreprise technologique américaine Calif, celle qui avait découvert le mois dernier ​une faille de cybersécurité dans un autre langage de programmation - PHP - a déclaré avoir identifié ce bug dans les fonctions de mémoire de Java.

Cette vulnérabilité pourrait permettre à des pirates informatiques d'exécuter du code à distance ou de provoquer le plantage de systèmes.

Les autorités américaines, sud-coréennes, allemandes et britanniques, ainsi que la société chinoise Tencent ont exhorté les entreprises et les organisations à installer un correctif pour cette vulnérabilité, tandis que l'agence néerlandaise de cybersécurité a dit qu'elle enquêtait sur le problème.

L'inquiétude était ​particulièrement vive en Corée du Sud, où Java est très largement utilisé. La présidence a tenu mardi une réunion d'urgence avec les agences gouvernementales afin de discuter des mesures préventives à prendre pour faire face à cette menace, a rapporté l’agence de presse Yonhap.

Java, disponible auprès d’Oracle ainsi que sous forme de kits de ​développement Java open source, est l'un des langages de programmation les plus utilisés au monde. Il est employé dans des ⁠systèmes d'information critiques au sein des administrations publiques, du secteur privé, des institutions financières ainsi que de l'armée.

L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a relevé dans un avis que cette vulnérabilité nécessitait l'application ‌immédiate d'un correctif. Elle n'a toutefois établi aucun lien avec des pannes récentes, notamment dans le trafic aérien.

Tencent Cloud, la branche de cloud computing de l'entreprise technologique chinoise Tencent, a averti ses clients que la vulnérabilité du kit open source, connue sous le nom de "Java4Shell", pourrait permettre à des attaquants non authentifiés de voler des informations sensibles ou de prendre le contrôle des serveurs ​affectés.

Les agences allemandes et néerlandaises de cybersécurité ont dit qu’aucune attaque réussie exploitant cette vulnérabilité ‌n’était actuellement connue. L’agence britannique de cybersécurité a exhorté les entreprises et les organisations à maintenir leurs systèmes à jour "en cette période sans précédent".

Oracle n'a pas pu ⁠être joint dans l'immédiat pour commenter cette information, mais le groupe a publié le 17 novembre une mise à jour logicielle pour son kit de développement Java (JDK) contenant des correctifs pour cette faille.

Ces avertissements interviennent alors que plusieurs perturbations technologiques majeures ont été observées, notamment au sein de l'Agence nationale de sécurité américaine (NSA) mardi, bien que les autorités et les entreprises n'aient pas établi de lien entre ces incidents et la vulnérabilité propre à Java.

Apple a déclaré mardi s'efforcer de rétablir ses ⁠systèmes après qu’une mise à jour interne a provoqué une ‌panne affectant les services clients, notamment iCloud et Apple Pay. Apple a précisé qu'aucune cyberattaque n’était à l’origine de ce problème.

L'IA FACILITE LA TÂCHE DES PIRATES INFORMATIQUES

Les inquiétudes en matière de cybersécurité ⁠se sont intensifiées cette année, car les progrès rapides de l’intelligence artificielle offrent aux attaquants des outils de plus en plus puissants, tandis qu’une série de pannes technologiques ces derniers jours a mis en évidence la fragilité des systèmes critiques.

L’IA ‌permet aux pirates informatiques d’identifier et d’exploiter plus rapidement et plus facilement les failles, réduisant ainsi le délai dont disposent les entreprises pour corriger ces vulnérabilités : ce qui pouvait autrefois prendre plusieurs jours peut désormais se ⁠limiter à quelques heures, voire quelques minutes.

Dans le cas de PHP le mois, des gouvernements et des entreprises du monde entier ont mis leurs sites web ⁠hors ligne par mesure de précaution, tandis que les opérateurs ‌de sites se sont empressés de sécuriser les systèmes fonctionnant sous PHP après la divulgation de la faille.

Les entreprises spécialisées dans la cybersécurité découvrent régulièrement des cas où des pirates utilisent l’IA pour lancer des dizaines d’intrusions simultanément.

Les entreprises déploient ​également l’IA pour analyser leurs propres systèmes à la recherche de vulnérabilités et s’empressent de corriger ce qu’elles trouvent, un processus qui ‌comporte ses propres risques, a déclaré Karolis Kaciulis, ingénieur système en chef chez Surfshark.

"Appliquer autant de correctifs, aussi rapidement, rend les systèmes moins stables", a-t-il déclaré.

La vague de pannes de la semaine dernière a allant de perturbations affectant de nombreux services Microsoft, notamment la messagerie électronique, à ​un arrêt du trafic aérien américain qui a duré quatre heures et demie, en passant par un problème logiciel chez JPMorgan Chase qui a perturbé certains services bancaires.

L'administration du président américain Donald Trump a minimisé les inquiétudes quant à l’existence d’un problème plus général. Le secrétaire d’État Marco Rubio, qui cumule également les fonctions de conseiller à la sécurité nationale, a reconnu que ces incidents étaient "inquiétants", mais a ajouté qu’ils n’avaient absolument aucun lien entre eux.

LA CORÉE DU SUD, VULNÉRABLE EN ⁠TANT QU'UTILISATEUR INTENSIF DE JAVA

La Chine et la Corée du Sud font partie des pays comptant d’importantes communautés de développeurs Java, selon des enquêtes menées par le fabricant d’outils de développement logiciel JetBrains.

Une enquête JetBrains de 2025 a révélé que 37% des personnes interrogées dans le cadre de son étude consacrée à Java étaient basées en Chine continentale. Ce chiffre reflète l’échantillon de l’enquête plutôt que la part de ces pays dans la population mondiale des développeurs Java.

Java représentait 53% des langages de programmation utilisés en Corée du Sud, contre une moyenne mondiale de 30%, selon une enquête JetBrains de 2021.

Son utilisation était encore plus élevée dans le secteur public sud-coréen, où il représentait 72% des langages de programmation utilisés pour les systèmes d’information, selon une enquête menée l’année dernière par le gouvernement sud-coréen.

(Par Jack Kim à Seoul, Eduardo Baptista à Shenzhen, Anne Marie Roantree à Hong Kong, Leo Marchandon à Gdansk, Toby Sterling à Amsterdam, Christoph Steitz à Francfort et Deborah ​Mary Sophia à Bangalore; version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)