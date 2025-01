Une éventuelle limitation des hausses des tarifs douaniers par Trump ravit les Bourses européennes et plombe le dollar

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes, surtout celle de Paris, ont réagi nettement lundi à des informations du Washington Post selon lesquelles Donald Trump envisage une augmentation des tarifs douaniers plus limitée qu'escompté, ce que le président élu américain a démenti vigoureusement.

A Paris, après avoir bondi de plus de 2,2%, le CAC 40 progressait de 1,44% vers 14H50 GMT, tiré notamment par le groupe automobile Stellantis (+4,25%), les géants du luxe ( Kering +3,67%, LVMH +3,40%) et la tech (STMicroelectronics +7,01%). Le Dax à Francfort prenait 0,91% et le FTSE Mib à Milan 1,32%, tandis que le FTSE 100 à Londres restait timoré (-0,09%).

Dans le même temps, le dollar baissait fortement face à l'euro et à la livre.

Selon le journal américain, les équipes du président républicain élu envisagent des hausses des tarifs douaniers pour tous les pays mais limitées à certains secteurs, soit un adoucissement par rapport aux déclarations de M. Trump durant la campagne.

S'appuyant sur trois sources proches du dossier, le Washington Post avance que les hausses sur les droits de douane à l'importation ne seraient appliqués que sur certains secteurs sensibles, par exemple liés à la sécurité nationale.

L'information, publiée vers 11H00 GMT, a lancé une hausse marquée des places boursières de Paris, Francfort et de Milan, qui évoluaient déjà dans le vert mais plus timidement.

Mais M. Trump, qui doit être investi président le 20 janvier, a vigoureusement démenti l'article du Washington Post, qu'il a qualifié de "fake news".

L'article "cite des sources prétendument anonymes, qui n'existent pas" et "affirme à tort que ma politique de hausse des droits de douanes sera allégée", a écrit le président élu sur son réseau Truth Social. "C'est faux. Le Washington Post sait que c'est faux", a-t-il ajouté.

