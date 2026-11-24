Une éventuelle fusion avec Tesla pourrait faciliter l'entrée de SpaceX dans l'indice S&P 500, selon J.P. Morgan

Une éventuelle fusion entre SpaceX SPCX.O et Tesla > pourrait permettre à l’entreprise de fusées d’être admise dans l’indice S&P 500 et déclencher des achats passifs représentant environ 10 % de ses actions en circulation, a indiqué J.P. Morgan dans une note publiée mardi.

S&P ajustera la capitalisation boursière ajustée au flottant de SpaceX à mesure que les périodes de blocage arriveront à expiration et que les actions deviendront négociables, a précisé J.P. Morgan, ce qui pourrait accélérer l’entrée de la société dans certains indices S&P Dow Jones.

Voici quelques détails: