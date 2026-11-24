Une éventuelle fusion entre SpaceX SPCX.O et Tesla > pourrait permettre à l’entreprise de fusées d’être admise dans l’indice S&P 500 et déclencher des achats passifs représentant environ 10 % de ses actions en circulation, a indiqué J.P. Morgan dans une note publiée mardi.
S&P ajustera la capitalisation boursière ajustée au flottant de SpaceX à mesure que les périodes de blocage arriveront à expiration et que les actions deviendront négociables, a précisé J.P. Morgan, ce qui pourrait accélérer l’entrée de la société dans certains indices S&P Dow Jones.
Voici quelques détails:
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Les deux sociétés cotées en bourse, toutes deux dirigées par Elon Musk, ont nommé cinq administrateurs – trois issus de Tesla et deux de SpaceX – pour présider deux comités spéciaux chargés des négociations de fusion, selon les médias
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SpaceX n’est actuellement pas éligible à l’intégration dans le S&P 500, car elle devrait justifier de 12 mois de cotation après son introduction en bourse et d’un résultat net positif selon les principes comptables généralement admis (, GAAP) au cours de son dernier trimestre et sur les 12 derniers mois
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Si une fusion avec Tesla se concrétise, les précédents historiques suggèrent que le comité S&P Dow Jones pourrait déroger à certaines conditions d’éligibilité, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan
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En juin, l’organe de référence de l’indice a déclaré qu’il modifierait les règles d’admission pour ses indices plus larges, le S&P Total Market Index et le Dow Jones US Total Stock Market Index, ouvrant ainsi la voie à l’intégration de SpaceX dans ces indices moins largement suivis
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La société de courtage a indiqué que S&P avait confirmé qu’elle augmenterait progressivement la capitalisation boursière ajustée au flottant de SpaceX, la rapprochant ainsi des niveaux susceptibles d’être pris en compte dans le S&P 500
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J.P. Morgan estime que l’entrée de SpaceX dans ces indices accélérerait les achats passifs qui n’étaient auparavant pas attendus avant septembre 2027
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