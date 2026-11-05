Une étude révèle que les modèles d'Anthropic progressent près de deux fois plus vite grâce à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une étude indépendante a révélé que les modèles d’IA d’Anthropic progressent près de deux fois plus vite qu’auparavant, la technologie jouant un rôle de plus en plus important dans le développement de versions plus puissantes d’elle-même, ce qui alimente les craintes que ces avancées ne devancent les efforts visant à évaluer les risques.

Les conclusions de l’association à but non lucratif METR, spécialisée dans la sécurité de l’IA, publiées jeudi, constituent l’une des preuves les plus évidentes à ce jour que l’IA accélère son propre développement, ouvrant potentiellement la voie à une « amélioration récursive » (RSI), c’est-à-dire lorsque les systèmes d’IA sont capables de créer des versions plus puissantes d’eux-mêmes sans intervention humaine.

METR a estimé que l’IA représentait peut-être 80 % de l’accélération actuelle, tout en précisant que ce chiffre était incertain. Les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve convaincante de goulots d’étranglement majeurs susceptibles de ralentir les progrès au cours de l’année à venir.

"Nous sommes convaincus que cette accélération n’était pas due à une accélération de la mise à l’échelle des ressources de calcul dédiées à l’entraînement", a déclaré METR, également connu sous le nom de Model Evaluation and Threat Research.

Mais il a toutefois souligné que l’IA n’était pas encore capable d’apporter une contribution hautement significative et entièrement autonome aux étapes les plus importantes de l’entraînement des modèles.

La perspective d’une auto-amélioration récursive a alimenté ces derniers mois les mises en garde des chercheurs en IA, selon lesquelles de tels systèmes pourraient devenir difficiles à aligner sur les objectifs humains, à surveiller et à contrôler, ce qui pourrait constituer une menace existentielle pour l’humanité.

Une telle évolution pourrait avoir des implications considérables pour un secteur qui a dépensé des centaines de milliards de dollars pour mettre en place une infrastructure informatique destinée à entraîner des modèles avancés, dans la mesure où l’IA elle-même pourrait devenir un moteur important du progrès technologique.

L’évaluation de 11 semaines menée par METR, qui s’est appuyée sur des recherches confidentielles, des entretiens et des données de performance issues de modèles non publiés, a révélé que les capacités de référence d’Anthropic s’étaient améliorées 1,9 fois plus rapidement depuis octobre 2025 qu’auparavant.