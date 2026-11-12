Une étude révèle que la plupart des grandes entreprises prévoient d'utiliser davantage l'IA « open-weight » pour limiter leurs coûts

Près de 6 cadres supérieurs sur 10 dans les grandes entreprises prévoient d’utiliser davantage de modèles d’IA à poids ouvert, moins coûteux, au cours de l’année à venir, alors que les dépenses liées à l’IA dépassent les budgets, selon une étude de Capgemini CAPP.PA publiée jeudi.
Cette tendance fait écho à celle de SAP SAPG.DE , dont le directeur financier a déclaré le mois dernier que l’entreprise remplaçait certains de ses modèles d’IA les plus coûteux par des modèles moins onéreux offrant des performances équivalentes. Anthropic, qui a lancé cette semaine sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse , a également averti dans son prospectus que ses clients pourraient se tourner vers des options moins coûteuses, notamment les modèles à poids ouvert.
Les modèles à poids ouvert, comme ceux de DeepSeek ou de Mistral, peuvent être téléchargés et exécutés n’importe où, tandis que les options fermées, telles que les modèles Claude, ChatGPT ou Gemini, ne sont accessibles qu’à partir du cloud.
Environ 59 % des dirigeants interrogés ont déclaré que les dépenses en IA au cours de l’année écoulée avaient été nettement supérieures à leurs attentes ou à leurs budgets, de 24 % en moyenne, tandis que 53 % se sont dits préoccupés par les coûts liés à l’IA — l’année dernière, 45 % des dirigeants avaient exprimé de telles inquiétudes.
Les modèles à poids ouvert ont traité 72 % du trafic sur OpenRouter, un fournisseur populaire de solutions multi-IA, en septembre, bien que cela ne représente que 27 % des dépenses en IA, a indiqué Capgemini.
Le cabinet de conseil en informatique a précisé que les jetons à pondération ouverte étaient en moyenne 87 % moins chers que ceux à pondération fermée. Les modèles à pondération fermée restent largement présents dans le mix, la moitié des personnes interrogées indiquant qu’elles conserveraient ces modèles lorsque la complexité de la tâche justifie le surcoût.
Capgemini, qui aide les entreprises à intégrer l’IA dans leurs plateformes existantes, a interrogé 500 dirigeants d’entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1 milliard de dollars, dans 10 pays.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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