Une étude montre que le vaccin antipneumococcique de Merck est prometteur chez les enfants et les adolescents

Le vaccin antipneumococcique de Merck MRK.N a montré de fortes réponses immunitaires chez les enfants et les adolescents qui présentent un risque plus élevé de maladie grave dans une étude de phase avancée, a déclaré le fabricant de médicaments jeudi.

Le vaccin, Capvaxive, a déclenché des réponses immunitaires contre 21 souches de la bactérie responsable des infections pneumococciques, qui peuvent provoquer des maladies graves telles que la pneumonie, la méningite et la septicémie.

Merck a testé le vaccin par rapport à son ancien vaccin PPSV23 chez des enfants âgés de deux ans et plus et des adolescents âgés de moins de 18 ans, qui ont suivi un schéma de primo-vaccination pédiatrique contre les pneumocoques et qui souffrent d'une ou de plusieurs affections chroniques les exposant à un risque accru.

Capvaxive est déjà approuvé pour les adultes aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et dans d'autres pays.