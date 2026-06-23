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Une étude de la BofA révèle que, pour la première fois depuis 2023, les consommateurs américains préfèrent acheter un logement plutôt que de le louer
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une majorité de consommateurs américains déclarent désormais préférer acheter un logement plutôt que de louer ou d’emménager chez des proches. C’est la première fois depuis 2023 que l’opinion publique penche en faveur de l’accession à la propriété, selon le dernier rapport de la Bank of America consacré aux intentions d’achat immobilier.

Ces résultats témoignent d’un regain d’intérêt pour l’accession à la propriété, alors même que la hausse des taux hypothécaires, le niveau élevé des prix de l’immobilier et l’offre limitée de logements continuent de peser sur le marché.

Les acheteurs potentiels semblent moins disposés à attendre que les conditions s'améliorent, la génération Z et les milléniaux étant à l'origine de ce changement d'attitude, comme le montre l'enquête. Aujourd'hui, 53% des personnes interrogées privilégient l'achat, tandis que 47% préfèrent la location ou l'emménagement chez des proches.

La Bank of America a indiqué que 71% des personnes interrogées attendaient une baisse des taux d’intérêt et des prix de l’immobilier avant d’acheter, contre 75% en 2025.

Les propriétaires anticipent également leur projet d’achat d’un autre bien immobilier. Environ 22% ont déclaré qu’ils prévoyaient d’acheter dans l’année à venir, contre 15% en 2025, selon le rapport.

“Malgré des difficultés réelles et persistantes sur le marché, les acheteurs et les propriétaires sont de plus en plus optimistes, et nombreux sont ceux qui commencent à passer à l’action plutôt que d’attendre en restant sur la touche”, a déclaré Matt Vernon, responsable des crédits à la consommation chez Bank of America.

“Nous constatons des changements significatifs dans les attitudes à l’égard de l’accession à la propriété.”

Pour autant, l’accessibilité financière reste le principal obstacle pour les acheteurs potentiels, les prix élevés de l’immobilier et les taux d’intérêt élevés figurant parmi les principales préoccupations des consommateurs, selon l’enquête.

Les consommateurs intègrent également de plus en plus l’IA dans leur processus d’achat immobilier. Un acheteur potentiel ou propriétaire sur cinq a utilisé des outils d’IA ou des chatbots au cours de l’année écoulée pour calculer les coûts, explorer les quartiers et suivre les tendances du marché, selon l’enquête.

Sparks Research a interrogé 1 000 propriétaires et 1 000 locataires entre avril et mai pour le compte de BofA.

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