Une étude de l’Esma confirme la surperformance des fonds ESG au début de la crise Covid-19

Encore un coup de pouce pour les fonds ESG. L’Esma (l’Autorité européenne des marchés financiers) a apporté sa pierre au débat sur la performance des fonds ESG pendant la pandémie de Covid-19. Une étude publiée récemment par le gendarme financier européen a choisi de se concentrer sur les stratégies gérées activement selon cette approche liée à des considérations environnementales, sociales ou de gouvernance.

Les fonds OPCVM actifs ESG ont surpassé leurs concurrents non-ESG au cours des dix premières semaines de l’épidémie de Covid-19, indique une analyse du régulateur européen. Ce dernier a évalué les flux et la performance des fonds OPCVM actifs ESG entre le 19 février 2020 et la fin juin 2020. Cette période a été caractérisée par trois phases : une forte baisse du marché suivie d’une reprise rapide des cours des actions et d’une stabilisation à des niveaux élevés. Les chercheurs de l’Esma ont choisi cette période de l’épidémie de Covid-19 et des confinements qui ont eu lieu, car elle représentait un choc exogène n’ayant rien à voir au départ avec les marchés financiers, mais les affectant dans leur ensemble, souligne l’analyse. « Il s’agit d’une première tentative de traiter l’hétérogénéité au sein de la cohorte de fonds actifs, certains fonds actifs étant nettement plus performants que d’autres », ajoute les chercheurs de l’Esma.

L’étude s’appuie sur les données de Morningstar Direct concernant 2.581 fonds Ucits actifs domiciliés en Europe. Compte tenu de l’absence d’une définition largement acceptée ou d’un label européen harmonisé pour les fonds ESG, les chercheurs ont développé quatre groupes de variables : les fonds non-ESG avec une notation basse et une notation élevée, et ceux ESG avec une notation basse et élevée. Pour catégoriser les fonds, ils s’appuient sur les notations de durabilité et la classification ESG fournies par Morningstar. Le premier représente une notation de durabilité basée sur les titres du portefeuille, tandis que le second indicateur prend en compte les objectifs et les intentions du fonds en matière de durabilité.

Les fonds ESG ont surperformé leurs homologues non-ESG de 0,5 point de base pendant la période d’étude, grâce à une surperformance plus élevée pendant la période de stress. Lors des périodes de rebond et de stabilisation, les rendements des fonds ESG et non-ESG n’ont pas été statistiquement différents.

Concernant les notations ESG, les résultats de l’Esma montrent que les fonds avec une meilleure notation de durabilité ont surperformé les fonds ayant un score faible sur cet indicateur, notamment dans la période de pleine crise. Or, pendant les semaines de rebond et de stabilisation, ce sont des fonds avec une notation basse qui ont surperformé.

Les investisseurs ont préféré des fonds ESG pendant le pic de la crise, selon l’étude. Les fonds ESG ont enregistré des flux nets plus élevés sur l’ensemble de la période analysée. Les flux étaient plus importants pendant la période de stress et de stabilisation. Concernant les flux vers des produits avec une meilleure notation, l’étude n’a pas trouvé de différences significatives. « Les fonds ESG sont associés à des flux nets plus élevés au cours de toutes les périodes, à l’exception de la reprise et les fonds ayant une note de durabilité élevée sont associés à des flux nets plus élevés au cours de la période de stabilisation », résume l’étude.

Les chercheurs de l’ESMA appellent à davantage d’investigations sur les moteurs derrière les choix des investisseurs et les résultats observés, ainsi qu’à une analyse approfondie de l’exposition au risque des fonds. Cette dernière n’a pas été totalement prise en compte dans cette étude.

Tuba Raqshan