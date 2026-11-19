Présentation de l'ATEA – le premier avion européen basé sur un système de propulsion hybride-électrique – sur l'aérodrome de Muret, près de Toulouse, le 19 novembre 2026. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Un prototype d'avion, qui décollera comme un hélicoptère mais à bas bruit grâce à une motorisation hybride-électrique, l'ATEA, a été présenté jeudi par son concepteur toulousain, Ascendance, qui espère passer aux essais en vol d'ici quelques mois.

Doté de deux paires d'ailes intégrant huit rotors, l'aéronef est "doublement hybride" puisqu'il est conçu pour décoller comme un hélicoptère et voler comme un avion, tout en associant une motorisation thermique et électrique, a expliqué le PDG et cofondateur d'Ascendance, Jean-Christophe Lambert, qui le décrit comme un "condensé technologique de l'avion du futur".

Après huit années de développement, 60 millions d'euros d'investissement et 140 brevets déposés, le projet entre désormais dans sa phase d'essais en vol.

Cela "ne veut pas forcément dire qu'il va voler demain : il va passer quatre à cinq mois en essais sol, où on va tester tous les systèmes ; on va ensuite faire des roulages à basse vitesse ; on va ensuite avoir un permis de vol qui va nous permettre de faire des roulages à haute vitesse, puis (ce sera) son premier vol", donc vers la fin du premier trimestre 2027, a détaillé M. Lambert, au siège de l'entreprise à Muret, dans la banlieue de Toulouse.

"La partie propulsion a été intégralement validée sur bancs d'essai, on est très confiant sur sa capacité à opérer sur l'avion", a souligné un autre co-fondateur, Clément Dinel, responsable de la propulsion et de l'hybridation.

"Ce qu'il nous reste à faire, c'est de confirmer ça par des opérations sur avion, avec la propulsion intégrée dans son environnement, avec les mouvements de l'appareil, le vent, les accélérations, les vibrations", a-t-il souligné.

L'appareil suivra ensuite 18 à 24 mois d'essais en vol avant sa potentielle industrialisation.

D'une capacité de 4 à 6 places pour une autonomie maximale de 900 km, l'ATEA se destine à remplir les missions habituellement dévolues aux hélicoptères (transport médical ou de personnes, logistique) dans le civil comme dans le militaire, où sa furtivité peut être un atout.

Selon Ascendance, qui souhaite attirer des capitaux européens pour continuer à avancer, plus de 630 lettres d'intention d'achat ont été formalisées pour l'ATEA, tandis que le système de propulsion hybride que l'entreprise a créé lui a valu de conclure des partenariats avec Airbus, ATR ou, côté défense, Naval Group.