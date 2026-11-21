Une entreprise de services publics détenue par Berkshire salue la décision de la Cour suprême de l'Oregon d'élargir l'examen du recours judiciaire lié aux feux de forêt

La société de services publics PacifiCorp, filiale de Berkshire Hathaway BRKa.N , a déclaré samedi qu’elle se félicitait de la décision de la Cour suprême de l’Oregon d’examiner toutes les erreurs potentielles commises dans le traitement d’un recours collectif contre l’entreprise concernant des feux de forêt.

Les habitants et les chefs d’entreprise de l’Oregon qui souhaitent que PacifiCorp soit tenue pour responsable de quatre feux de forêt survenus en 2020 espèrent faire annuler la décision d’une cour d’appel de l’État qui a annulé 1,25 milliard de dollars de dommages-intérêts accordés à 201 plaignants en raison d’une erreur dans les instructions données aux jurés.

Mais vendredi, la plus haute juridiction de l’État a élargi son examen de l’affaire pour y inclure toutes les erreurs éventuelles soulevées dans le recours, et pas seulement les instructions données au jury. Cela pourrait accroître la probabilité que la Cour suprême de l’État constate des problèmes dans la manière dont le juge de première instance a géré le litige, notamment quant à savoir s’il aurait dû certifier le recours collectif dès le départ.

La décision rendue vendredi signifie que la société PacifiCorp, basée à Portland, n’aura pas à faire face à de nouveaux « mini-procès » concernant sa responsabilité envers les victimes de l’incendie tant que la procédure d’appel se poursuivra.

“La Cour reconnaît la litanie d’erreurs commises dans cette affaire, et nous restons convaincus que des principes juridiques solides et les faits l’emporteront,” a déclaré Ryan Flynn, président de la division Pacific Power de PacifiCorp, dans un communiqué publié samedi.

Les avocats des plaignants n’ont pas immédiatement commenté cette décision.

Si les plaignants obtiennent gain de cause, PacifiCorp pourrait se voir infliger des dommages-intérêts s’élevant à plusieurs dizaines de milliards de dollars en raison de son rôle dans les feux de forêt de 2020.

Plus de 2 400 plaignants ont imputé à l’entreprise de services publics basée à Portland la responsabilité des dégâts causés à plus de 2 000 propriétés, en invoquant un défaut de l’équipement et une négligence présumée dans la coupure des lignes électriques lors d’une tempête de vent survenue pendant le week-end de la Fête du Travail. La Cour suprême de l’État a entendu les plaidoiries dans cette affaire au début du mois.

La décision de la cour d’appel s’est concentrée sur les instructions données au jury par le juge Steffan Alexander de la cour de circuit du comté de Multnomah, et non sur la question de savoir si un recours collectif était justifié.

L'ordonnance rendue vendredi fixe à début 2027 la date limite à laquelle les parties devront déposer leurs mémoires sur l'ensemble des questions soulevées en appel.