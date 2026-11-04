Une entreprise de services publics détenue par Berkshire exhorte la Cour suprême de l'Oregon à rejeter un recours collectif “gigantesque” lié aux feux de forêt

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(Reformulation du premier paragraphe; ajout d'informations issues des plaidoiries, paragraphes 3, 5 à 8, 10 à 15)

* Les victimes des incendies ont cherché à faire rétablir les verdicts rendus à la suite des feux de forêt de 2020

* L'avocat de PacifiCorp a qualifié la certification de recours collectif de “sans précédent”

* La Cour suprême de l’Oregon a examiné la compréhension qu’avait le jury de l’affaire

* Le directeur général de Berkshire a déclaré que l’exposition importante aux risques d’incendies de forêt avait perturbé le “pacte réglementaire”

par Jonathan Stempel

Mardi, la Cour suprême de l’Oregon s’est penchée sur la question de savoir s’il fallait rétablir un verdict rendu par un jury qui pourrait exposer PacifiCorp, la filiale de Berkshire Hathaway BRKa.N , à des dommages-intérêts potentiels de plusieurs dizaines de milliards de dollars en raison de son rôle dans quatre incendies de forêt survenus en 2020 dans l’Oregon .

Des habitants et des chefs d’entreprise de l’Oregon cherchent à faire annuler une décision rendue en appel par une cour d’appel d’instance intermédiaire de l’État, qui a annulé 1,25 milliard de dollars de dommages-intérêts accordés à 201 plaignants contre PacifiCorp en raison d’une erreur dans les instructions données aux jurés.

Plus de 2 400 plaignants ont imputé à cette entreprise de services publics , dont le siège se trouve à Portland, la responsabilité des dégâts causés à plus de 2 000 propriétés, en invoquant des défaillances de son équipement et une négligence présumée dans la coupure des lignes électriques lors d’une tempête de vent survenue pendant le week-end de la Fête du Travail.

Au cours de la première phase du procès, en 2023, les jurés avaient reconnu la responsabilité de PacifiCorp dans les incendies de Santiam Canyon, d’Echo Mountain Complex, de South Obenchain et des 242 autres incendies, après que le juge Steffan Alexander, de la cour de circuit du comté de Multnomah, eut déclaré qu’ils “pouvaient considérer que les éléments de preuve présentés au procès s’appliquaient à tous les membres du groupe”.

Lors des plaidoiries, Ted Boutrous, avocat de PacifiCorp, a déclaré devant la plus haute juridiction de l’Oregon que cette instruction et le verdict du jury qui en avait résulté constituaient des erreurs.

“Les feux de forêt sont tragiques. Ils sont terribles et chaotiques”, a déclaré Boutrous. “Mais ce recours collectif, ce groupe gigantesque, aucun tribunal du pays n’a jamais certifié un groupe de ce genre.”

Nicholas Rosinia, avocat des plaignants, a déclaré que les jurés étaient parvenus à la bonne conclusion.

“Il ne s’agissait pas d’une situation où un incendie se serait limité à un seul endroit et un autre à un autre”, a-t-il expliqué. “Le point commun à tous était le fait que la série d’incendies provoquée par PacifiCorp a constitué un facteur déterminant… dans le préjudice qui en a résulté.”

SÉPARATION GÉOGRAPHIQUE

PacifiCorp a nié toute négligence et a déclaré que les victimes des incendies ne devaient pas intenter de recours collectif, car les incendies se sont déclarés à plus de 100 miles (161 km) les uns des autres.

Le juge Stephen Bushong a laissé entendre que les jurés n’avaient peut-être pas ressenti l’obligation de se prononcer contre PacifiCorp.

“Il était indiqué “vous pouvez supposer” ”, a-t-il déclaré à Boutrous, en référence aux instructions données au jury. “Cela signifie également “vous ne pouvez pas” ”.

Mais Bushong et deux autres juges ont souligné la disparité géographique entre les incendies et se sont demandé si les jurés en avaient tenu compte lorsqu’ils ont tenu PacifiCorp pour responsable de l’ensemble de ces incendies.

“Pensez-vous vraiment que le jury aurait pu considérer qu’un incendie se déroulant à 100 miles de là prouvait l’existence d’un autre incendie?”, a demandé la présidente de la Cour suprême, Meagan Flynn, à Boutrous.

“C’est possible, Votre Honneur”, a-t-il répondu. “Ce ne sont pas des experts en recours collectifs.”

La cour rend généralement sa décision dans un délai de quelques mois.

Les victimes des incendies faisaient appel de la décision rendue le 8 avril par la Cour d’appel de l’Oregon, qui avait annulé le verdict de responsabilité rendu par le jury ainsi que les jugements.

Cette cour a également suggéré à Alexander de réexaminer la certification du recours collectif, ramenant ainsi le litige à la case départ.

Les recours collectifs peuvent permettre d’obtenir des indemnisations plus importantes à moindre coût que si les plaignants devaient intenter des actions individuelles.

UNDERMINING THE “REGULATORY COMPACT”

Greg Abel, directeur général de Berkshire, a déclaré que les importantes indemnités versées à la suite d’incendies de forêt mettaient en péril le “pacte réglementaire” en vertu duquel les services publics acceptent une surveillance étroite de la part des pouvoirs publics, en contrepartie de quoi ils sont autorisés à générer des rendements raisonnables sur le capital investi et à consacrer davantage de moyens aux infrastructures dont les clients ont besoin.

Cependant, autoriser les services publics à facturer davantage leurs clients suscite souvent l’opposition des régulateurs et des responsables politiques, qui ne souhaitent pas voir les tarifs augmenter.

Les avocats des victimes des incendies ont indiqué que les éléments de preuve communs aux incendies de l’Oregon comprenaient la décision de PacifiCorp de lésiner sur la sécurité en omettant d’isoler les lignes électriques, d’élaguer les arbres et la végétation, ou de mettre en place un plan permettant de couper le courant de manière proactive avant qu’il ne soit trop tard.

Au 30 juin, PacifiCorp avait conclu des accords à hauteur d’environ 2,9 milliards de dollars avec des plaignants n’appartenant pas au groupe certifié, ainsi qu’avec le gouvernement fédéral, au sujet des feux de forêt qui ont ravagé des terres fédérales.

Berkshire, alors dirigée par Warren Buffett, avait racheté PacifiCorp pour 5,1 milliards de dollars en 2006.