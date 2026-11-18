Une entreprise américaine spécialisée dans la fracturation hydraulique recrute des personnalités de premier plan aux États-Unis pour un projet sensible en Australie-Occidentale

Une entreprise privée américaine a recruté plusieurs grands noms du secteur de la fracturation hydraulique pour mener une campagne de forage dans l’une des régions les plus reculées et les plus sensibles sur le plan écologique d’Australie, dans le cadre de l’un des deux seuls projets gaziers terrestres d’Australie-Occidentale autorisés à approvisionner des projets d’exportation.

Black Mountain Energy a déclaré mercredi dans un communiqué avoir engagé Halliburton HAL.N , SLB SLB.N , Liberty Energy LBRT.N — fondée par le secrétaire américain à l’Énergie Chris Wright — ainsi que le fournisseur de plates-formes de forage Helmerich & Payne (H&P) HP.N pour fournir des services de fracturation hydraulique dans le cadre de son projet Valhalla, situé dans la région de Kimberley, en Australie-Occidentale.

Certaines de ces entreprises opèrent également dans la seule province australienne productrice de gaz de schiste , le bassin de Beetaloo dans le Territoire du Nord, où les promoteurs s’appuient sur des plates-formes américaines , des équipes de fracturation hydraulique et des financements américains pour réduire les coûts de forage.

Une plate-forme H&P de grande puissance effectue également des forages dans le Taroom Trough, dans le Queensland .

PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

Black Mountain Energy, qui s’est introduite à la Bourse australienne fin 2021 mais en est sortie moins de trois ans plus tard avec un cours de l’action représentant une fraction de son prix d’introduction, attend les autorisations de l’État et des autorités environnementales pour sa campagne de forage de plusieurs puits.

Les militants écologistes s’opposent depuis des années aux projets de fracturation hydraulique de l’entreprise et ont déposé à ce jour plus de 8 000 recours contre la recommandation provisoire émise par l’Autorité de protection de l’environnement de l’État concernant ce projet.

L’entreprise pourrait forer jusqu’à 20 puits en plusieurs phases, mais elle a repoussé à plusieurs reprises la date de forage du premier puits et pourrait ne pas commencer avant la fin de la décennie, selon les documents qu’elle a déposés auprès des autorités environnementales.

Si elle obtient les autorisations nécessaires, elle devra encore négocier avec les parties prenantes locales, telles que les communautés autochtones.

« Bien que les résultats clés concernant l’autorisation du projet ne soient pas encore connus, nous sommes de plus en plus convaincus que les faits et les données scientifiques nous permettront de mener à bien un programme d’évaluation », a déclaré Michael Laurent, directeur exécutif et directeur des opérations, dans un communiqué.

L’Australie-Occidentale a levé le moratoire sur la fracturation hydraulique fin 2018, mais n’autorise cette pratique que sur 2 % du territoire de l’État.

DÉROGATION DE L'ÉTAT

Valhalla est l’un des deux seuls projets gaziers terrestres de l’État à bénéficier d’une dérogation lui permettant d’acheminer du gaz vers des projets de gaz naturel liquéfié (GNL) au lieu d’être limité aux marchés nationaux.

L’autre est le projet Waitsia de Mitsui, qui a conclu un contrat avec BP BP.L pour approvisionner le North West Shelf (NWS), exploité par Woodside Energy WDS.AX .

Valhalla se trouve à environ 1 000 kilomètres (600 miles) du NWS.

Par ailleurs, le gouvernement de l’État a déclaré mercredi qu’il avait obtenu une dérogation au régime fédéral de réserve de gaz, qui impose à tous les projets de GNL du pays de réserver 20 % de leur gaz à la consommation nationale, l’Australie-Occidentale disposant déjà de sa propre politique de réserve.