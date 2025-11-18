Une deuxième entreprise britannique obtient l'autorisation de créer une nouvelle plateforme de transactions d'actions privées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le spécialiste britannique des actifs non cotés JP Jenkins est devenu la deuxième entreprise à obtenir l'approbation des autorités britanniques pour exploiter une nouvelle bourse permettant aux investisseurs d'échanger des actions de sociétés privées, a déclaré mardi l'organisme de surveillance des marchés.

La Financial Conduct Authority, qui a approuvé en août une demande similaire de la part du London Stock Exchange

LSEG.L , a déclaré qu'un deuxième opérateur d'une plateforme Private Intermittent Securities and Capital Exchange System (PISCES) stimulerait la concurrence et créerait des opportunités pour les investisseurs.

L'année dernière, la Grande-Bretagne a élaboré un projet de règles visant à autoriser les transactions de sociétés privées sur des bourses réglementées, dans l'espoir d'endiguer les retraits de la cote et les sorties des marchés de capitaux britanniques, tout en offrant aux entreprises privées un accès plus rapide à de nouveaux investisseurs.

Les plateformes PISCES réglementées, qui mettent en relation les acheteurs et les vendeurs d'actions de sociétés privées pendant des fenêtres de transactions spéciales, peuvent permettre aux entreprises de lever des fonds, de tester des évaluations et de récompenser des initiés sans avoir à supporter les coûts d'une cotation publique.

Pour tenter de relancer une croissance anémique, les ministres et les régulateurs espèrent que PISCES contribuera à débloquer des capitaux pour les entreprises privées, bien que certains banquiers craignent de voir leurs revenus diminuer et d'être court-circuités sur un marché des capitaux privés en plein essor. D'autres s'inquiètent de l'allègement des obligations d'information.

Mike McCudden, directeur général de JP Jenkins, a déclaré que l'approbation mettait en évidence les connaissances approfondies de l'entreprise en matière de soutien aux sociétés non cotées et à leurs investisseurs.

La société offre aux entreprises privées l'accès à un réseau de courtiers et d'agents et peut mettre en relation les acheteurs et les vendeurs d'actifs non cotés.

La Financial Conduct Authority a déclaré que les discussions avec d'autres entreprises intéressées par le statut d'opérateur PISCES se poursuivaient.