Une délégation vénézuélienne dirigée par Rodriguez discuterait de la dette et de l'énergie aux États-Unis, selon certaines sources

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(Reformulation du chapeau, ajout des rencontres avec la BID et des responsables britanniques)

* Rodriguez a rencontré le président de la Banque interaméricaine de développement

* Une rencontre entre Trump et Rodriguez est prévue mardi

* Les responsables vénézuéliens ont fait avancer les négociations avant le voyage de Rodriguez

* Rénovation de certains immeubles appartenant au Venezuela à New York

par Marianna Parraga et Vivian Sequera

Une délégationvénézuélienne dirigée par la présidente par intérim Delcy Rodriguez , qui participe cette semaine à l'Assemblée générale des Nations unies, a entamélundides discussions sur les questions énergétiques , la dette et l'exploitation minière avec ses homologues américains, ont indiquédes responsableset des sources.

Ces discussions devraient déboucher sur la signature d’accords s’inscrivant dans le cadre des projets du président américain Donald Trump visant à reconstruire les industries clés du Venezuela , selon ces sources.

Mme Rodriguez est arrivée à New York tôt lundi matin avec son équipe. Il s’agissait de son premier voyage aux États-Unis depuis sa prise de fonction en tant que présidente par intérim du Venezuela en janvier, sous la supervision de Washington, à la suite de la capture de l’ancien président Nicolas Maduro par les forces américaines.

Le plus haut représentant diplomatique américain au Venezuela, John Barrett, l’a accueillie à l’aéroport, a indiqué la télévision d’État vénézuélienne.

L’une de ses premières rencontres a eu lieu avec le président de la Banque interaméricaine de développement (BID), Ilan Goldfajn. Mme Rodriguez doit rencontrer le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en fin d’après-midi, selon l’ordre du jour de ce dernier.

Le ministre des Affaires étrangères, Félix Plasencia, a rencontré des responsables britanniques un peu plus tard, comme l’ont montré des images diffusées par la télévision d’État, sans toutefois fournir de détails.

«Nous avons discuté des progrès accomplis en matière de transition démocratique et de droits de l’homme, ainsi que de la relance et de la reconstruction à la suite des séismes de cette année», a déclaré Chris Elmore, ministre britannique chargé des Amériques.

La BID élabore actuellement un plan d’action de deux ans pour le Venezuela, axé en partie sur l’électricité et la protection sociale, a déclaré M. Goldfajn à Reuters. Ce plan prévoit notamment des missions visant à examiner le cadre macroéconomique et les données du pays, ainsi qu’à évaluer les besoins d’investissement dans différents secteurs.

Les ministres et hauts responsables vénézuéliens ont fait avancer les négociations pendant des mois avant le voyage de Mme Rodríguez à New York, où elle doit rencontrer Donald Trump mardi.

La rencontre prévue entre M. Trump et Mme Rodriguez — qui était vice-présidente du Venezuela sous Maduro — aura lieu en marge d’une réception organisée par le président américain, a déclaré l’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, Mike Waltz, lors d’une récente conférence de presse téléphonique.

Les ministères vénézuéliens des Affaires étrangères et de l’Information n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Certains bâtiments appartenant au Venezuela à New York , qui étaient fermés depuis des années, notamment un consulat et les locaux de la mission vénézuélienne auprès de l’ONU, ont récemment été rénovés en vue de leur réouverture, selon les médias. La réunion entre Mme Rodriguez et les responsables de la BID, à laquelle le ministre du Pétrole Paulo Henao était également présent, s’est tenue dans les locaux de la mission vénézuélienne auprès de l’ONU.

M. Henao, le ministre des Mines Hector Silva et de hauts responsables de la compagnie pétrolière d’État PDVSA ont participé ce mois-ci à une conférence du G20 sur l’énergie à Houston, où un protocole d’accord a été signé avec le producteur de pétrole américain Continental Resources concernant une zone située dans la principale région de production du Venezuela, la ceinture de l’Orénoque. Un contrat distinct a également été signé, accordant à la société d’investissement américaine Heeney Capital les droits d’exploitation et d’exportation d’une mine d’or.

Un autre accord préliminaire est en cours de transactions depuis des mois avec le géant américain de l’énergie ExxonMobil XOM.M , ce qui pourrait aboutir à son retour dans les gisements pétroliers vénézuéliens, ont indiqué des sources ce mois-ci.