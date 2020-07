Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une délégation US attendue mardi à Séoul pour évoquer la Corée du Nord Reuters • 03/07/2020 à 06:55









SEOUL, 3 juillet (Reuters) - Le principal représentant américain en charge du dossier nord-coréen doit effectuer la semaine prochaine une visite une Corée du Sud, qui pousse pour une reprise des discussions entre Pyongyang et Washington avant l'élection présidentielle américaine de novembre, malgré l'absence de signaux positifs. Le vice-secrétaire d'Etat américain Stephen Biegun, qui a mené les réunions de travail avec la Corée du Nord, fera partie d'une délégation de représentants du département d'Etat attendue mardi à Séoul pour des discussions avec leurs homologues sud-coréens, a dit à Reuters un représentant du gouvernement sud-coréen sous couvert d'anonymat. Le président sud-coréen Moon Jae-in pousse pour que son homologue américain Donald Trump rencontre à nouveau le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avant l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, et le ministère sud-coréen des Affaires étrangères prône une reprise des négociations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Biegun a dit par le passé qu'il restait du temps aux deux camps pour reprendre les pourparlers et "effectuer des avancées importantes", toutefois la pandémie de coronavirus complique l'hypothèse d'un nouveau sommet entre Trump et Kim avant le scrutin américain. La Corée du Nord a répété le mois dernier qu'il était nécessaire que les Etats-Unis abandonnent leur attitude hostile pour envisager une reprise des discussions. Par ailleurs, les relations entre Pyongyang et Séoul se sont brusquement tendues le mois dernier après que la Corée du Nord a détruit à l'explosif un bureau de liaison avec son voisin dans la ville-frontière de Kaesong. (Hyonhee Shin et Josh Smith; version française Jean Terzian)

