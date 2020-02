Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une délégation russe quitte Ankara sans accord apparent sur Idlib-sce Reuters • 11/02/2020 à 09:43









ANKARA, 11 février (Reuters) - Une délégation russe venue à Ankara pour discuter de l'offensive syrienne dans la région d'Idlib est repartie, a-t-on appris mardi de source diplomatique turque, sans accord apparent pour mettre fin aux combats qui ont fait 13 morts en une semaine côté turc. Les émissaires de la Russie étaient arrivés samedi en Turquie, quelques jours après la mort de huit Turcs dans une attaque des forces gouvernementales syriennes pour reprendre la province d'Idlib, dernière région de Syrie échappant au contrôle du régime de Bachar al Assad. Les forces turques ont bombardé des cibles syriennes en représailles, ravivant des tensions déjà fortes entre les deux pays depuis le début du conflit il y a près de neuf ans. Après une première série de discussions au ministère turc des Affaires étrangères samedi qui n'avait pas permis d'aboutir à un accord, la délégation russe - soutien de Bachar al Assad - et la partie turque - qui appuie des groupes rebelles syriens - étaient convenues de se retrouver de nouveau lundi à Ankara. A la suite de ce nouvel échange, la présidence turque a fait savoir, dans un communiqué, que la Turquie avait appelé la Russie à mettre sans délai un terme aux attaques contre des postes d'observation turcs dans le nord-ouest de la Syrie, prévenant que de telles attaques ne resteraient pas impunies. (Tuvan Gumrukcu, version française Bertrand Boucey et Marine Pennetier)

