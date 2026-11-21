Une délégation qatarie s'est rendue à Téhéran pour des entretiens, dit un responsable iranien

Une délégation qatarie a participé à des entretiens à Téhéran vendredi soir, a déclaré un responsable iranien, alors que se poursuivent les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre déclenchée par les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran en février.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a indiqué que Téhéran restait en contact avec les médiateurs, notamment le Qatar, qui continue de mettre à profit ses relations avec l'Iran et les États-Unis pour tenter de faciliter le dialogue.

"Nous sommes en contact avec les médiateurs, y compris les Qataris, à la fois en personne et à distance, et nous menons les discussions nécessaires pour voir s'il est possible de donner une nouvelle chance à la diplomatie", a déclaré Kazem Gharibabadi, selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran le 28 février, poussant Téhéran à riposter par des frappes contre l'Etat hébreu et les pays du Golfe abritant des bases militaires américaines. Le conflit a entraîné plusieurs pays de la région, perturbé le transport maritime et fait grimper les prix mondiaux de l'énergie.

Kazem Gharibabadi a repris des propos tenus par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, selon lesquels Téhéran espère toujours que la diplomatie permettra de mettre fin à sa guerre avec les États-Unis.

Le président américain Donald Trump a pour sa part déclaré que l'Iran souhaitait conclure un accord, mais qu'il ne le jugeait pas acceptable en l'état.

(Rédaction de Dubaï et Ahmed Tolba, rédigé par Enas Alashray, version française Benjamin Mallet)