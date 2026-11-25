Une délégation de Meta rencontre le Congrès à New Delhi alors que les manifestations s'intensifient contre les restrictions imposées aux contenus, selon certaines sources

Les principaux dirigeants de Meta META.O en Inde ont tenu des discussions à huis clos avec le Parti du Congrès, parti d'opposition du pays, alors que les deux parties tentent d'apaiser les tensions croissantes sur fond de manifestations contre les pratiques de modération des contenus de l'entreprise américaine, ont déclaré quatre personnes proches du dossier.

Aman Jain et Natasha Jog, deux cadres clés de Meta en Inde, ont représenté l’entreprise lors de la réunion qui s’est tenue mardi au siège du Congrès, a indiqué une de ces sources.

Ils ont fait part de leurs inquiétudes concernant les manifestations visant les bureaux de Meta et la représentation du directeur général Mark Zuckerberg sur des affiches. Le Parti du Congrès a quant à lui exprimé ses préoccupations face au durcissement des restrictions imposées aux comptes et aux publications de ses dirigeants, ainsi qu’aux allégations selon lesquelles Meta favoriserait le parti au pouvoir, ont indiqué trois autres sources. Meta a nié tout favoritisme.

Cette réunion a marqué le premier contact direct de Meta avec le parti depuis le début des manifestations organisées par sa branche jeunesse, vendredi.

La Jeunesse du Congrès a exigé que Meta rétablisse les comptes supprimés sur ordre du gouvernement et explique comment ses algorithmes restreignent les publications; ses militants se sont affrontés avec la police près des bureaux de Meta à Hyderabad, Mumbai et Gurugram.

Le Congrès n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, tandis que Meta a déclaré modérer les contenus en Inde conformément à la loi.