PÉKIN, 12 octobre (Reuters) - Une dégradation des relations sino-américaines présente d'énormes risques pour la sécurité de la chaîne d'approvisionnement technologique du réseau financier chinois, a déclaré lundi Fan Yifei, vice-gouverneur de la banque centrale chinoise, selon China Finance, un magazine publié par la Banque populaire de Chine (BPC). Dans des circonstances extrêmes, cela compromettrait gravement les opérations stables du réseau financier et du système d'information de notre pays, a écrit Fan Yifei dans un article publié dans China Finance. (Stella Qiu et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)

