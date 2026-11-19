Une décision d'un tribunal américain remet en cause la licence de Sentinel Midstream pour son projet d'exportation de pétrole en eaux profondes

Une décision de justice a remis en cause la licence du projet d’exportation de pétrole brut en eaux profondes de Sentinel Midstream, d’une valeur de 2,1 milliards de dollars, au large des côtes du Texas, a déclaré cette semaine un groupe environnementaliste qui avait saisi la justice.

Cette décision, qui a pris effet le 30 octobre, constitue un revers et risque d’entraîner des retards pour la société de transport et de stockage de pétrole, qui a déjà commencé les travaux sur le projet. Elle pourrait également avoir des répercussions sur d’autres demandes de permis portuaires en eaux profondes en cours d’examen.

En août, une cour d’appel américaine a annulé une décision fédérale concernant le projet Texas GulfLink de Sentinel Midstream, invoquant un chevauchement avec un autre projet en eaux profondes.

Un responsable de Sentinel Midstream a déclaré que les travaux se poursuivraient, qualifiant la situation de "business as usual". Mais une source proche du dossier a indiqué que la société ne pouvait pas poursuivre le projet offshore avec la licence actuelle.

L’année dernière, l’Administration maritime des États-Unis (MARAD), dans sa décision officielle (ROD), avait approuvé le projet Texas GulfLink sous certaines conditions, et l’entreprise avait obtenu sa licence en janvier 2026. Le président Donald Trump a fait pression pour accélérer les autorisations de projets afin de soutenir le secteur énergétique américain. Sentinel a pris une décision finale d’investissement en mai et a lancé la construction.

Le compte rendu de décision de la MARAD approuvant la demande de Texas GulfLink a enfreint l’exigence de la loi sur les ports en eaux profondes (Deepwater Port Act) selon laquelle un seul port en eaux profondes peut être approuvé par zone de demande, a déclaré la Cour d’appel du 5e circuit des États-Unis. La zone de demande de Texas GulfLink, une fois correctement délimitée, aurait chevauché le projet de port en eaux profondes "Sea Port Oil Terminal" (SPOT) d’Enterprise Products Partners.

Le Congrès a établi un équilibre délicat entre la promotion et la réglementation de la construction et de l’exploitation des ports en eaux profondes, a déclaré la cour, estimant que la loi sur les ports en eaux profondes exige qu’une zone de demande englobe l’intégralité du site d’un port en eaux profondes proposé, y compris tout pipeline envisagé.

"La décision de la Cour est claire: elle a annulé le procès-verbal de décision qui constituait le fondement de la licence de GulfLink. Désormais, la MARAD doit révoquer ou suspendre cette licence", a déclaré mercredi Michael Brown, l’un des avocats des requérants.

La construction du projet ne peut se poursuivre sans une licence fédérale pour port en eaux profondes, a déclaré cette semaine l’association environnementale Better Brazoria Clean Air and Water dans un communiqué de presse.

La MARAD s’est dite déçue par cette issue et continue d’explorer toutes les pistes pour concrétiser la vision du président en matière de domination énergétique américaine.

"Sentinel travaille avec la MARAD pour discuter des options qui s’offrent à elle pour aller de l’avant. L’entreprise ne peut pas poursuivre ses activités avec la licence actuelle", a déclaré une source proche du dossier.

Dans des commentaires adressés à Reuters cette semaine, Sentinel a précisé que sa licence n’avait été ni suspendue ni résiliée.

Texas GulfLink, qui sera situé à environ 30 miles au large de Freeport, au Texas, reste en bonne voie pour une mise en service au quatrième trimestre 2028, a déclaré cette semaine Bruce Heine, vice-président senior chez Sentinel, ajoutant que, compte tenu de la nature et de la portée limitées du problème, il existe plusieurs pistes pour répondre aux préoccupations d’ordre réglementaire sans perturber les activités de construction en cours ni le calendrier global du projet.

"Les activités se poursuivent normalement pour Texas GulfLink: des travaux d’aménagement et d’amélioration du site sont actuellement en cours sur notre terminal terrestre de Jones Creek, alors que nous nous préparons à commencer la construction des réservoirs", a déclaré M. Heine, précisant que les principaux équipements et canalisations à long délai de livraison ont été achetés et que les contrats de construction clés ont été signés.

Cependant, dans sa requête déposée le mois dernier visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision de justice, la société a indiqué que la licence de Texas GulfLink intégrait expressément la décision finale (ROD) en tant que norme de conformité, ajoutant que l’annulation de cette décision exposait la licence à une suspension ou à une révocation par la MARAD et empêchait la construction des éléments offshore.

"À tout le moins, l’incertitude pesant sur la situation réglementaire de Texas GulfLink nuira à la société sur le marché", avait alors déclaré la société, ajoutant que "compte tenu de l’incertitude entourant son ROD et sa licence, Texas GulfLink ne lancera pas la construction du port en eaux profondes dans la situation actuelle, même si l’injonction est suspendue".

Texas GulfLink prévoit de saisir la Cour suprême, a indiqué la société dans sa requête. Elle a ajouté que deux autres projets de ports en eaux profondes, dont les zones de demande sont similaires à celles de Texas GulfLink, sont actuellement en cours d’examen et devront probablement faire l’objet d’une nouvelle désignation à la suite de la décision du comité, ce qui pourrait également avoir des répercussions sur ces projets.

Si Sentinel est contrainte de présenter à nouveau sa demande, elle devra attendre une nouvelle décision finale (ROD) et une nouvelle licence. Alors qu’il avait fallu près de sept ans à Sentinel pour obtenir les autorisations la dernière fois, la MARAD a accéléré son processus d’approbation sous la présidence de Donald Trump. Elle a récemment délivré une licence pour un projet en eaux profondes en seulement 410 jours, soit près de 3,7 ans plus tôt que la moyenne historique.

Le projet Texas GulfLink vise à charger à pleine capacité un superpétrolier avec environ 2 millions de barils de pétrole par jour. Ces dernières semaines, l’administration a également approuvé des demandes de licence portuaire en eaux profondes pour le Blue Marlin Offshore Port d’ ET.N , un projet d’exportation de pétrole au large des côtes de la Louisiane, ainsi que pour ST LNG, qui vise à expédier du gaz naturel liquéfié au large des côtes du Texas.