Une croissance "légèrement positive" au troisième trimestre (Banque de France)

" Le rythme de hausse des prix revient à son niveau pré-Covid ", que ce soit dans l'industrie, les services ou le bâtiment, selon la Banque de France. Les chefs d'entreprise sont ainsi 9% à déclarer avoir augmenté leurs prix de vente le mois dernier, contre 27% en juillet 2022. Et 6% disent les avoir baissés, " en lien avec la détente des prix des matières premières ", contre seulement 1% il y a un an.

En juillet, la hausse de l'activité " s'observerait dans l'industrie et les services marchands, alors que la construction serait stable ", souligne la Banque de France sur la base de son enquête réalisée auprès de 8 500 chefs d'entreprise entre le 21 juillet et le 4 août.

