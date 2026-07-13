Une cour d'appel américaine relance les actions en justice intentées par des particuliers établissant un lien entre le Tylenol et l'autisme

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Une cour d'appel fédérale a relancé lundi plus de 500 actions en justice intentées à titre privé contre le fabricant du Tylenol, Kenvue KVUE.N , au sujet du lien présumé entre cet analgésique et l'autisme. La Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis, à Manhattan, a estimé qu’un juge de première instance avait indûment écarté les témoignages d’experts présentés par des parents et tuteurs qui établissaient un lien entre la consommation de Tylenol pendant la grossesse et l’autisme ainsi que le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité chez les enfants. Il n’existe aucune preuve scientifique solide d’un tel lien. La question a suscité un regain d’attention après que le président Donald Trump et de hauts responsables américains de la santé ont suggéré en septembre l’existence d’un lien avec l’autisme . Kenvue n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Son action s'est échangée en baisse de 10 cents, à 19,38 dollars, lors des échanges matinaux. La décision de lundi fait suite à l’accord conclu par Kenvue en novembre dernier en vue de son rachat par le fabricant de mouchoirs Kleenex, Kimberly-Clark KMB.O , pour plus de 40 milliards de dollars.

Les médecins et les associations médicales considèrent l’acétaminophène, le principe actif du Tylenol, comme le traitement de choix contre la douleur et la fièvre pendant la grossesse, et Kenvue a longtemps soutenu que le Tylenol était sans danger.

Kenvue, dont le siège se trouve à Summit, dans le New Jersey, a été scindée en 2023 de Johnson & Johnson JNJ.N , qui a fabriqué le Tylenol pendant plus de 60 ans et a également défendu son innocuité. Ces poursuites civiles ont été rejetées en décembre 2024 par la juge fédérale Denise Cote à Manhattan, qui a critiqué la méthodologie des experts appelés à témoigner par les plaignants, parmi lesquels figurait Andrea Baccarelli, doyenne de l’École de santé publique de Harvard.

Les experts jouent souvent un rôle clé dans les procès en responsabilité du fait des produits, tels que les affaires Tylenol.