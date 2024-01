Une cour d'appel américaine relance le procès intenté par le Mexique contre les fabricants d'armes à feu pour un montant de 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails de l'arrêt et du contexte dans les paragraphes 3 à 10) par Nate Raymond

Une cour d'appel américaine a relancé lundi une action en justice de 10 milliards de dollars intentée par le Mexique pour tenir les fabricants d'armes américains responsables d'avoir facilité le trafic d'armes à destination des cartels de la drogue à travers la frontière américano-mexicaine.

La première cour d'appel du circuit de Boston a annulé la décision d'un juge d'un tribunal inférieur qui avait rejeté l'affaire au motif qu'une loi américaine interdisait au Mexique de poursuivre Smith & Wesson Brands SWBI.O , Sturm, Ruger & Co RGR.N et d'autres entreprises.

Cette loi fédérale, la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), offre à l'industrie des armes à feu une large protection contre les poursuites liées à l'utilisation abusive de leurs produits.

Les avocats du Mexique ont fait valoir que la loi n'interdit les poursuites que pour les blessures survenues aux États-Unis et ne protège pas les sept fabricants et le distributeur qu'ils ont poursuivis de toute responsabilité dans le trafic d'armes à feu au profit de criminels mexicains.

Le juge William Kayatta, qui s'est exprimé au nom du panel de trois juges, a déclaré que si la loi peut s'appliquer aux poursuites engagées par des gouvernements étrangers, l'action intentée par le Mexique "allègue de manière plausible un type de réclamation qui est statutairement exemptée de l'interdiction générale de la PLCAA"

Les avocats du Mexique et des fabricants d'armes n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le Mexique affirme que plus de 500 000 armes à feu font l'objet d'un trafic annuel entre les États-Unis et le Mexique, dont plus de 68 % sont fabriquées par les entreprises qu'il a poursuivies, parmi lesquelles Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co et Glock Inc.

Dans sa plainte déposée en août 2021, le Mexique estime que 2,2 % des quelque 40 millions d'armes à feu fabriquées chaque année aux États-Unis sont introduites en contrebande au Mexique, dont 597 000 armes fabriquées par les défendeurs.

Le Mexique a déclaré que la contrebande a été un facteur clé dans son classement au troisième rang mondial pour le nombre de décès liés aux armes à feu. Il a également affirmé subir de nombreux autres préjudices, notamment une baisse des investissements et de l'activité économique et la nécessité de dépenser davantage pour l'application de la loi et la sécurité publique.

Les entreprises nient avoir commis des actes répréhensibles. Leurs avocats affirment que l'action en justice intentée par le Mexique ne contient aucune allégation selon laquelle les ventes d'armes des fabricants d'armes auraient fait quoi que ce soit qui pourrait créer une exception aux larges protections de la PLCAA.