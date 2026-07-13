Une cour d'appel américaine relance des centaines de poursuites judiciaires privées liant le Tylenol à l'autisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Kenvue, mise à jour du cours de l'action et des détails concernant la fusion avec Kimberly-Clark, paragraphes 8 à 10 et 12)

* Cette décision relance plus de 500 procédures judiciaires

* Le comité indique que les médecins ont utilisé des méthodologies également employées par d’autres scientifiques

* Kenvue défend le Tylenol et ne voit aucun lien scientifique avec l’autisme et le TDAH

* L'action Kenvue recule

par Jonathan Stempel

Une cour d'appel fédérale a réactivé lundi plus de 500 actions en justice intentées à titre privé contre Kenvue KVUE.N , le fabricant du Tylenol, au sujet du lien présumé entre cet analgésique et l'autisme.

La Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis, à Manhattan, a estimé qu’un juge de première instance avait indûment écarté les témoignages d’experts de trois médecins présentés par des parents et tuteurs qui établissaient un lien entre la consommation de Tylenol pendant la grossesse et l’autisme ainsi que le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants. Il n’existe aucune preuve scientifique solide d’un tel lien. La question a suscité une attention accrue après que le président Donald Trump et de hauts responsables américains de la santé ont suggéré, en septembre, l’existence d’un lien avec l’autisme . Dans une décision de 64 pages rendue par un collège de trois juges, le juge d’appel Guido Calabresi a déclaré que les témoignages des trois médecins, dont le doyen de l’École de santé publique de l’université de Harvard, reflétaient les méthodologies utilisées par d’autres scientifiques et "constituaient des interprétations acceptables des preuves scientifiques, sur lesquelles les scientifiques peuvent diverger, et divergent effectivement". Calabresi a souligné que la cour d’appel ne se prononçait pas sur la question de savoir si l’utilisation de l’acétaminophène provoquait l’autisme ou le TDAH, ni sur celle de savoir si les élus devaient en faire davantage pour protéger la santé publique.

Les médecins et les associations médicales considèrent l’acétaminophène, le principe actif du Tylenol, comme le traitement de choix pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre pendant la grossesse.

De nombreux détaillants et chaînes de pharmacies, notamment CVS CVS.N , Kroger KR.N , Target TGT.N , Walgreens et Walmart

WMT.O , ont également été cités comme défendeurs.

KENVUE DÉFEND LA SÉCURITÉ DU TYLENOL

Dans un communiqué publié lundi, Kenvue a réaffirmé que le Tylenol était sans danger, et a déclaré que cette décision "ne changeait rien au fait que des études scientifiques crédibles et indépendantes ne démontrent aucun lien avéré entre la prise d’acétaminophène et l’autisme ou le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité".

Kenvue compte à nouveau tenter de démontrer devant le tribunal que les avis des experts des plaignants ne sont pas fiables.

En fin d'après-midi, l'action Kenvue reculait de 1,8 % à 19,13 dollars, tandis que celle de Kimberly-Clark perdait 2,7 % à 109,34 dollars. Johnson & Johnson JNJ.N , l'ancienne société mère de Kenvue, a fabriqué le Tylenol pendant plus de 60 ans et a également défendu son innocuité. Kenvue a conclu un accord (link https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/kimberly-clark-acquire-kenvue-487-billion-deal-2025-11-03/)

en novembre dernier en vue de son rachat par le fabricant de mouchoirs Kleenex, Kimberly-Clark KMB.O , pour un montant de plus de 40 milliards de dollars (XX milliards d'euros). La transaction devrait être finalisée cette année. Kimberly-Clark n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

LE TÉMOIGNAGE DU DOYEN DE HARVARD A ÉTÉ ADMIS La cour d’appel a indiqué que parmi les médecins dont le témoignage avait été à tort écarté figuraient Andrea Baccarelli, doyen de la faculté de santé publique de Harvard ; Eric Hollander, professeur de psychiatrie à l’Albert Einstein College of Medicine; et Brandon Pearson, toxicologue à l’université de Columbia.

"Nous sommes ravis que la formation de jugement ait conclu à l’unanimité que nos principaux experts avaient appliqué leurs méthodes et principes scientifiques de manière fiable", a déclaré Ashley Keller, avocate des parents, dans un e-mail.

Les experts jouent souvent un rôle clé dans les procès en responsabilité du fait des produits, tels que les affaires Tylenol. Kenvue, basée à Summit, dans le New Jersey, est issue d’une scission de Johnson & Johnson en 2023. Les actions en justice privées avaient été rejetées en décembre 2024 par la juge fédérale Denise Cote à Manhattan, qui avait critiqué la méthodologie des experts témoins des plaignants.

La décision rendue lundi renvoie les poursuites devant la juge Cote pour la suite de la procédure.