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Une cour d'appel américaine rejette le recours collectif contre Boeing lié à l'explosion d'un MAX 9
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 16:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'affaire, tentatives d'obtenir des commentaires, paragraphes 2 à 6, photos d'archive)

Lundi, une cour d'appel fédérale a rejeté un recours collectif d'actionnaires accusant Boeing BA.N de privilégier le profit au détriment de la sécurité et d'exagérer son engagement en faveur de la sécurité des avions, avant l' , survenu en janvier 2024, lors de l'explosion en vol d'un panneau de cabine à bord d'un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines. La Cour d’appel du 4e circuit des États-Unis a estimé que les actionnaires, menés par le trésorier de l’État de Rhode Island, n’avaient pas fourni de méthodologie appropriée pour démontrer comment les dommages-intérêts pourraient être calculés à l’échelle du groupe. Les avocats des actionnaires n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Boeing et ses avocats n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires. Les recours collectifs peuvent permettre d’obtenir des indemnisations plus importantes à moindre coût que les actions individuelles.

Les actionnaires de Boeing ont accusé la société, dont le siège se trouve à Arlington, en Virginie, d’avoir gonflé le cours de son action en publiant des déclarations trompeuses à la suite des crashs de deux avions MAX en octobre 2018 et mars 2019, qui ont fait 346 morts. La juge fédérale de district Leonie Brinkema, à Alexandria (Virginie), a statué en mars 2025 que les actionnaires ayant détenu des actions Boeing entre le 7 janvier 2021 et le 8 janvier 2024 pouvaient intenter une action collective en dommages-intérêts. La cour d’appel lui a renvoyé l’affaire.

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