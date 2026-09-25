Une cour d'appel américaine donne tort à Kalshi et estime que les États peuvent réglementer les marchés prédictifs

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* La cour d'appel annule l'injonction prononcée au Tennessee et confirme le rejet de l'injonction demandée dans l'Ohio

* Cette décision accentue la divergence entre les cours d'appel fédérales, ce qui pourrait conduire à un examen par la Cour suprême

* La formation de juges estime que Kalshi n’a pas démontré que ses contrats d’événement constituaient des swaps relevant de la surveillance de la CFTC

(Ajout de détails tirés de la décision, du contexte et d’autres décisions judiciaires, ainsi que des tentatives pour obtenir des commentaires, paragraphes 2-3, 7-14)

par Jonathan Stempel

Vendredi, une cour d’appel américaine a statué contre l’opérateur de marchés prédictifs Kalshi, estimant que l’Ohio et le Tennessee pouvaient réglementer ses « contrats événementiels » en vertu de leurs lois sur les jeux d’argent.

La décision rendue par la Cour d’appel du 6e circuit américain, à Cincinnati, accentue la divergence entre les cours d’appel fédérales quant à savoir si ce sont les régulateurs des États ou la Commission fédérale des opérations à terme sur matières premières (CFTC) qui devraient avoir le pouvoir de réglementer ce secteur en pleine expansion. Cela augmente la probabilité que la Cour suprême des États-Unis décide de trancher la question.

Kalshi et ses avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les marchés de prédiction sont surtout connus pour permettre aux gens de parier sur les résultats d’événements sportifs, bien qu’il soit également possible de parier sur une grande variété de sujets, notamment les élections, la météo et des événements culturels tels que les Oscars.

La juge d’appel Julia Smith Gibbons a écrit, au nom d’un collège de trois juges à l’unanimité, que Kalshi n’avait pas démontré que ses contrats relatifs à des événements sportifs constituaient des « swaps » devant être réglementés exclusivement par la CFTC. Elle a également déclaré que la loi fédérale sur les marchés à terme (Commodity Exchange Act) ne prévalait pas sur les lois de l’Ohio ou du Tennessee en matière de jeux d’argent.

De nombreux États, dont l’Ohio et le Tennessee, tous deux contrôlés par les républicains, ont cherché à sévir contre les marchés de prédiction tels que Kalshi et Polymarket , ce qui les a mis en désaccord avec l’administration du président républicain Donald Trump , ainsi qu’avec la CFTC.

Deux autres cours d’appel fédérales se sont penchées sur ces mêmes questions. La 9e Cour d’appel de San Francisco a déclaré le mois dernier que les contrats d’événements de Kalshi étaient soumis aux lois sur les jeux d’argent du Nevada, tandis que la 3e Cour d’appel de Philadelphie a estimé en avril que les contrats de Kalshi n’étaient pas soumis à celles du New Jersey.

PRÉVOIR LES COUPS DE PIED DE COIN N’EST PAS UN « SWAP »

Mme Gibbons a expliqué que le terme « swaps » désigne généralement des mesures financières, des indices et des instruments utilisés pour se couvrir contre les risques, plutôt que des contrats liés aux jeux d’argent.

La réglementation des jeux d’argent « est au cœur du pouvoir de police de l’État », a-t-elle déclaré, et le Congrès a confié aux États la responsabilité principale de décider quelles formes de jeux d’argent peuvent être pratiquées sur leur territoire.

La juge a également déclaré que « l’objectif principal » de la loi sur les marchés à terme (Commodity Exchange Act) était de protéger l’intérêt national en fournissant un moyen de gérer et d’assumer les risques, ainsi que d’obtenir des informations sur les prix.

« Il est donc difficile de voir en quoi déterminer la probabilité qu’un certain nombre de corners soient tirés lors d’un match de football donné — ou qu’un pari combiné à 30 sélections soit gagnant — servirait (à) la réalisation de ces objectifs », a écrit Mme Gibbons.

La décision rendue vendredi a annulé une injonction préliminaire prononcée par un juge fédéral du Tennessee contre l’application des lois de cet État en matière de jeux d’argent, et a confirmé le rejet d’une injonction similaire à l’encontre de l’Ohio par un juge fédéral de cet État.

Le bureau du procureur général de l’Ohio, Andy Wilson, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole du procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti, n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Mme Gibbons a été nommée à la cour d’appel par le président républicain George W. Bush. Le collège comprenait également les juges de circuit Eric Clay et Rachel Bloomekatz, nommés respectivement par les présidents démocrates Bill Clinton et Joe Biden.