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Une cour d'appel américaine déclare inconstitutionnelle la loi de New York relative au partage des données des clients des services de livraison de repas
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 17:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte concernant la décision dans les paragraphes 2 à 5)

Une cour d'appel américaine a déclaré mercredi qu'une loi de la ville de New York obligeant les entreprises de livraison de repas à partager les données de leurs clients avec les restaurants était inconstitutionnelle. Dans une décision prise à l'unanimité (3 voix contre 0), la Cour d'appel du 2e circuit des États-Unis, située à Manhattan, a estimé que cette loi violait le Premier amendement en obligeant DoorDash DASH.O , Grubhub et Uber Eats UBER.N à divulguer des informations sur leurs clients, et non pas simplement des informations sur les services qu'ils fournissent. La ville de New York avait adopté cette loi à l’été 2021, dans le cadre d’une série de mesures visant à aider ses milliers de restaurants à se remettre de la pandémie de COVID-19. Cette décision a confirmé un jugement rendu en septembre 2024 par la juge fédérale de district Analisa Torres à Manhattan. Un porte-parole du service juridique de la ville n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

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