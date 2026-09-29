Une cour d'appel américaine confirme la victoire historique de Thomson Reuters dans un procès concernant l'entraînement des modèles d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Blake Brittain

Une cour d’appel américaine a confirmé mardi la décision rendue en faveur de la société de services d’information Thomson Reuters TRI.TO dans son litige en matière de droit d’auteur avec son ancien concurrent dans le domaine de la recherche juridique, Ross Intelligence, concernant l’utilisation présumée abusive par Ross de contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner un moteur de recherche juridique basé sur l’intelligence artificielle.

La Cour d’appel du 3e circuit des États-Unis, siégeant à Philadelphie , a rejeté l’argument de Ross selon lequel son moteur de recherche faisait un usage loyal des contenus provenant de la plateforme Westlaw de Thomson Reuters. Il s’agit d’une décision inédite rendue par une cour d’appel américaine dans le cadre d’une vague d’affaires de droits d’auteur aux enjeux considérables concernant l’entraînement des IA.

Les motifs de la décision de la cour d’appel sont actuellement confidentiels.

Thomson Reuters est la société mère de Reuters News.

Dans son action en justice intentée en 2020, Thomson Reuters accusait la société de recherche juridique Ross Intelligence d’avoir copié les « headnotes » de Westlaw, qui résument les points de droit figurant dans les arrêts judiciaires. Elle reprochait à Ross d’avoir utilisé de manière abusive des milliers de « headnotes » pour entraîner son moteur de recherche juridique concurrent basé sur l’IA.

Ross a fermé sa plateforme en 2021, invoquant les coûts liés au litige avec Thomson Reuters.

Des auteurs, des médias, des maisons de disques et d’autres acteurs ont intenté des dizaines de poursuites contre des entreprises technologiques pour utilisation non autorisée d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans le cadre de l’entraînement de systèmes d’IA. L’affaire de Thomson Reuters est le premier litige en matière de droit d’auteur concernant l’entraînement de l’IA à être examiné par une cour d’appel américaine; toutefois, contrairement à ces autres litiges, l’affaire de Thomson Reuters ne concerne pas l’IA générative, c’est-à-dire l’intelligence artificielle capable de créer de nouveaux contenus.

Ross aurait utilisé les résumés de Thomson Reuters pour entraîner son moteur de recherche à identifier les arrêts pertinents en réponse aux requêtes des utilisateurs. L’entreprise a fait valoir que l’entraînement de son IA constituait un « usage loyal » de ces résumés, avançant ainsi un argument de défense central dans les litiges juridiques relatifs à l’entraînement de l’IA.

Les entreprises technologiques ont fait valoir que les systèmes d’IA générative font un usage loyal des œuvres protégées par le droit d’auteur sur lesquelles ils sont entraînés en les transformant en quelque chose de nouveau, tandis que les titulaires de droits d’auteur affirment que ces entreprises utilisent leurs œuvres pour générer du contenu concurrentiel qui menace leurs moyens de subsistance.

Un juge fédéral de la cour fédérale du Delaware a rejeté l’année dernière le moyen de défense fondé sur l’usage loyal invoqué par Ross , ce qui a conduit Ross à interjeter appel.

"Ross a utilisé les résumés pour faciliter le développement d’un outil de recherche juridique concurrent", a déclaré le juge. "L’utilisation faite par Ross n’est donc pas transformative."