Une cour d'appel américaine confirme la politique du Pentagone en matière d'accompagnement des journalistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Singh

Une cour d'appel fédérale a donné raison jeudi à l'administration du président Donald Trump dans une affaire intentée par le New York Times concernant les restrictions d'accès de la presse au Pentagone. Les défenseurs de la liberté de la presse ont critiqué les changements de politique mis en œuvre sous l’administration Trump qui limitaient l’accès des journalistes au Pentagone, affirmant qu’ils portaient atteinte à la liberté d’expression .

Une formation de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a estimé que la politique du Pentagone exigeant que les journalistes soient accompagnés par des agents du gouvernement au sein du Pentagone pouvait être maintenue. Elle a ainsi infirmé la décision rendue par un juge d’une juridiction inférieure.

"Bien que le Times soit déçu par cette décision provisoire, nous apprécions que la cour ait traité l’appel en urgence et nous sommes impatients de plaider cette affaire sur le fond", a déclaré un porte-parole du journal dans un communiqué.

Le ministère de la Justice a salué la décision rendue jeudi.

La formation de juges a estimé que le Pentagone avait "de bonnes chances d’obtenir gain de cause dans son argument selon lequel cette obligation d’escorte, d’application générale, ne constitue pas une 'mesure suffisamment préjudiciable pour donner lieu à une action en justice au titre du premier amendement (liberté d'expression)' en matière de représailles."

Le Pentagone, sous la direction du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, avait déclaré en octobre que les journalistes pourraient être considérés comme des risques pour la sécurité et voir leurs accréditations révoquées s’ils sollicitaient des militaires non autorisés pour qu’ils divulguent des informations classifiées, et dans certains cas non classifiées.

Sur les 56 organes de presse membres de l’Association de la presse du Pentagone, un seul a accepté de signer une déclaration de prise de connaissance de cette politique, les journalistes qui n’ont pas signé ayant dû rendre leurs accréditations.

Le juge fédéral américain Paul Friedman a statué en avril que le Pentagone entravait le travail des journalistes, au mépris d’une décision de justice qui lui imposait de rétablir l’accès aux reporters accrédités couvrant le siège du pouvoir militaire américain.

Lors d’une audience le 30 mars, M. Friedman s’est dit préoccupé par le fait que le Pentagone avait publié, plus tôt dans le mois, de nouvelles restrictions à l’intention des journalistes, allant encore plus loin que celles qu’il avait précédemment bloquées. En juin, M. Friedman a suspendu l’obligation d’escorte.