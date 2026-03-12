Une cour d'appel américaine annule la majeure partie de l'injonction contre la loi californienne sur la sécurité des enfants en ligne

Une cour d'appel fédérale a annulé jeudi la majeure partie d'une injonction qui avait empêché la Californie d'appliquer une loi visant à protéger les enfants des médias sociaux et d'autres contenus en ligne susceptibles de leur nuire mentalement ou physiquement.

La 9e cour d'appel du circuit américain a déclaré qu'il était peu probable que le groupe commercial NetChoice parvienne à prouver que la loi californienne sur le code de conception adapté à l'âge était invalide à première vue. Elle a confirmé l'injonction en ce qui concerne certaines restrictions de la loi. NetChoice a fait valoir que la loi transformait ses dizaines de membres , dont Amazon.com AMZN.O , Google GOOGL.O , Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook et d'Instagram, Netflix NFLX.O et X d'Elon Musk, en censeurs délégués par l'État, violant ainsi le premier amendement de la Constitution des États-Unis.

Le groupe professionnel n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Les porte-parole du procureur général de Californie Rob Bonta, dont le bureau a défendu la loi, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Signée par le gouverneur Gavin Newsom en 2022, la loi californienne exigeait des entreprises qu'elles créent des rapports indiquant si leurs plateformes en ligne pouvaient nuire aux enfants, et qu'elles prennent des mesures avant le lancement pour réduire les risques.

Elle oblige également les entreprises à estimer l'âge des enfants utilisateurs et à configurer les paramètres de confidentialité pour eux, ou à fournir des paramètres élevés pour tout le monde. Les amendes civiles peuvent atteindre 2 500 dollars par enfant en cas de négligence et 7 500 dollars par enfant en cas de violation intentionnelle.