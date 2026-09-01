Une compagnie pétrolière américaine va reprendre certains gisements vénézuéliens auparavant exploités par des entreprises chinoises et russes, selon des responsables

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(Ajout d'informations complémentaires et de contexte, paragraphes 8 à 14)

* La NABEP appartenait auparavant au magnat américain Harry Sargeant

* Cet accord écarte les intérêts chinois et russes de gisements pétroliers stratégiques

* Cinq des 14 contrats étaient exploités par des entreprises chinoises

par Steve Holland et Jarrett Renshaw

La société pétrolière américaine North American Blue Energy Partners va reprendre certains gisements pétroliers auparavant contrôlés par cinq entreprises chinoises et une société russe, ont déclaré lundi deux responsables américains à Reuters.

Cette reprise s'inscrit dans le cadre d'un accord global sur la production pétrolière annoncé par le président Donald Trump avec le Venezuela, ont-ils précisé.

Ces projets figuraient parmi les 14 contrats récemment attribués à North American Blue Energy Partners, une société soutenue par les États-Unis, selon ces responsables. NABEP appartenait auparavant au magnat américain du pétrole Harry Sargeant et est désormais contrôlée par l’homme d’affaires vénézuélien Alejandro Betancourt.

La semaine dernière, M. Trump a annoncé que les États-Unis s’étaient assurés l’accès à quelque 64 milliards de barils de réserves pétrolières prouvées du Venezuela grâce à un partenariat avec le secteur privé.

Cet accord permet aux entreprises américaines de prendre pied dans certains actifs pétroliers stratégiquement importants du Venezuela, tout en évinçant les intérêts chinois et russes qui jouent depuis longtemps un rôle majeur dans le secteur énergétique du pays. Il confère également à Washington un rôle direct dans la détermination de qui produit et vend le pétrole vénézuélien, alors que l’administration Trump cherche à remodeler l’industrie pétrolière du pays et à rapprocher ses vastes réserves des intérêts économiques et géopolitiques des États-Unis.

La NABEP devrait contrôler au total 17 projets au Venezuela, qu’elle prévoit de développer et d’utiliser à terme pour approvisionner les États-Unis en pétrole. Quatorze de ces projets feront l’objet de nouvelles concessions accordées par le gouvernement vénézuélien, ont précisé ces responsables.

Cinq de ces 14 contrats étaient exploités par des entreprises chinoises dans le cadre d’un modèle promu par le président de l’époque, Nicolás Maduro, tandis qu’un autre était auparavant exploité par une entreprise russe, ont précisé ces responsables.

Deux de ces projets étaient exploités par China Concord Resources, qui a fait l’objet de sanctions américaines en 2019 pour des activités liées à l’Iran. Un autre projet était exploité par Sinopec et un autre par la China National Petroleum Corp, ont précisé ces responsables, qui ont refusé de nommer la cinquième entreprise chinoise.

« Non seulement nous ouvrons de nouvelles opportunités dont le gouvernement américain et les opérateurs américains pourront tirer profit, mais nous faisons également des États-Unis le marché de ce pétrole qui était auparavant expédié vers la Chine », a déclaré le responsable.

Deux autres projets étaient exploités par des filiales d’Alex Saab, un ancien proche collaborateur du président vénézuélien déchu Nicolás Maduro, actuellement détenu aux États-Unis, ont précisé ces responsables.

Un autre gisement pétrolier était lié à un neveu de l’épouse de Maduro, Cilia Flores, ont précisé ces responsables.

Les responsables ont indiqué que les discussions entre les autorités intérimaires vénézuéliennes et les représentants de l’Assemblée nationale de 2015 visent à rétablir un certain ordre constitutionnel et à régler les questions juridiques liées à la transition du pays.

L’administration Trump considère l’Assemblée de 2015 comme le dernier organe législatif vénézuélien élu et fonctionnant conformément à la Constitution du pays, bien qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de gouvernance officiel.

Un responsable a déclaré qu’un accord avec l’Assemblée de 2015 pourrait fournir une base constitutionnelle et juridique à la transition dans son ensemble, y compris pour des décisions économiques telles que la relance de l’industrie pétrolière vénézuélienne.