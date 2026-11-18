La commission du commerce du Sénat américain a voté mercredi pour faire avancer la candidate de Donald Trump au sein de la Commission fédérale des communications (FCC), composée de cinq membres, après que tous les démocrates de la commission eurent boycotté l’audition.

En août, Donald Trump avait nommé Danielle Thumann Severs, conseillère juridique principale du président de la FCC Brendan Carr, pour occuper l’un des deux sièges vacants de la commission. La FCC compte actuellement deux républicains et une démocrate, la commissaire Anna Gomez, que certains sénateurs estiment que Donald Trump pourrait la limoger si sa candidate était confirmée.

La FCC examine actuellement le sort des huit chaînes de télévision ABC appartenant à la société " DIS.N " de Walt Disney.

La commission sénatoriale a voté à 15 voix contre 0 en faveur de la nomination de Mme Severs. La FCC est traditionnellement divisée en trois voix contre deux, le parti au pouvoir à la Maison Blanche détenant la majorité. La loi exige trois membres pour atteindre le quorum. La législation américaine stipule que seuls trois des cinq commissaires de la FCC peuvent appartenir au même parti politique.

Tous les démocrates membres de la commission ont déclaré dans un communiqué qu’ils s’opposaient à la nomination de Mme Severs et qu’ils avaient cherché à priver les républicains du quorum nécessaire au vote. Ils ont estimé que la nomination de Mme Severs devait être associée à un nouveau mandat pour Mme Gomez.

"Ce n’est pas un problème que nous avons créé, mais un problème que la Maison Blanche peut résoudre", ont déclaré les démocrates, menés par la sénatrice Maria Cantwell, de l’État de Washington.

La semaine dernière, le sénateur démocrate américain Ben Ray Lujan, du Nouveau-Mexique, a déclaré qu’il s’attendait à ce que M. Carr soit convoqué au moins une fois par mois l’année prochaine, lorsque les démocrates fixeront l’ordre du jour, ajoutant que le président de la FCC "éludait les questions et ignorait ses responsabilités".

Le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, a déclaré que les républicains n’avaient pas boycotté les auditions lorsque les démocrates étaient aux commandes sous la présidence de Joe Biden. "Nous nous dirigeons vers deux années d’obstruction totale", a déclaré le républicain du Texas, lorsque les démocrates prendront le pouvoir en janvier.

Les législateurs avaient réclamé la démission de Carr l’année dernière après qu’il eut fait pression sur Disney pour que la chaîne ABC mette fin au talk-show de fin de soirée de Jimmy Kimmel.

Cette révision anticipée des licences a été ordonnée en avril, au lendemain de l’appel lancé par Donald Trump pour que Jimmy Kimmel soit licencié. Disney a intenté une action en justice pour bloquer cette révision et un juge fédéral ne s’est pas encore prononcé sur sa demande d’injonction visant à empêcher la FCC d’agir.

Trump a exhorté à plusieurs reprises les diffuseurs à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qui critiquaient son administration.

Les diffuseurs bénéficient de droits étendus, garantis par le Premier amendement, pour prendre des décisions relatives à leurs contenus.

Chaque chaîne de télévision a besoin d’une licence de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs affirment que la perspective de perdre une licence peut exercer une pression sur les diffuseurs et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement dans les décisions éditoriales et de programmation.