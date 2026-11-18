La commission du commerce du Sénat américain a voté mercredi en faveur de la nomination du candidat proposé par le président Donald Trump à la Commission fédérale des communications (FCC), composée de cinq membres, après que tous les démocrates de la commission eurent boycotté l’audition.
En août, Donald Trump avait proposé la candidature de Danielle Thumann Severs, conseillère juridique principale du président de la FCC Brendan Carr, pour occuper l'un des deux sièges vacants. La FCC compte actuellement deux républicains et une démocrate, la commissaire Anna Gomez, que certains pensent que Donald Trump pourrait limoger si sa candidate était confirmée . La FCC examine actuellement le sort des huit chaînes de télévision ABC appartenant à Walt Disney DIS.N .(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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