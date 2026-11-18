Une commission sénatoriale donne son feu vert au candidat de Trump pour la commission américaine des télécommunications

La commission du commerce du Sénat américain a voté mercredi en faveur de la nomination du candidat proposé par le président Donald Trump à la Commission fédérale des communications (FCC), composée de cinq membres, après que tous les démocrates de la commission eurent boycotté l’audition.

En août, Donald Trump avait proposé la candidature de Danielle Thumann Severs, conseillère juridique principale du président de la FCC Brendan Carr, pour occuper l'un des deux sièges vacants. La FCC compte actuellement deux républicains et une démocrate, la commissaire Anna Gomez, que certains pensent que Donald Trump pourrait limoger si sa candidate était confirmée . La FCC examine actuellement le sort des huit chaînes de télévision ABC appartenant à Walt Disney DIS.N .