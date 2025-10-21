Une commission du Sénat américain vote en faveur d'un projet de loi sur la sécurité aérienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur le projet de loi et le contexte dans les paragraphes 3 à 6) par David Shepardson

La commission du commerce du Sénat américain a voté mardi à l'unanimité en faveur de la loi sur la sécurité aérienne , après qu'une collision mortelle impliquant un avion régional d'American Airlines

AAL.O et un hélicoptère de l'armée, qui a fait 67 morts en janvier, a suscité des appels à la réforme.

Le projet de loi exige que les exploitants d'aéronefs équipent leur flotte d'une technologie avancée de suivi des aéronefs connue sous le nom d'ADS-B d'ici la fin de 2031 et d'autres réformes importantes en matière de sécurité, y compris le renforcement de la surveillance du trafic mixte de jets et d'hélicoptères et des itinéraires de vol près des aéroports de services commerciaux. Le Black Hawk de l'armée qui s'est écrasé n'utilisait pas l'ADS-B au moment de l'accident.

Le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, a déclaré que le projet de loi "comble une dangereuse lacune qui permettait aux avions militaires d'opérer dans le ciel national sans communiquer leur position rapidement et avec précision aux autres aviateurs, comme le font les avions commerciaux".

Le projet de loi exigerait l'utilisation de l'ADS-B par les hélicoptères militaires à proximité d'avions civils et l'utilisation de la technologie pour tous les avions civils.

L'ADS-B, ou surveillance dépendante automatique en mode diffusion, est une technologie de surveillance avancée qui transmet la position d'un aéronef.

Les législateurs des deux partis et le secrétaire aux transports Sean Duffy se sont demandé pourquoi l'administration fédérale de l'aviation n'avait pas agi pendant des années pour remédier aux incidents impliquant des hélicoptères militaires près de l'aéroport national Reagan de Washington.