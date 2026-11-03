Une commission du Sénat américain va tenir une audition concernant la candidate à la FCC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La commission du commerce du Sénat américain tiendra une audition le 10 novembre concernant la candidate désignée par le président Donald Trump pour siéger au sein de la Commission fédérale des communications (FCC), composée de cinq membres, qui examine actuellement le sort des huit stations ABC détenues par Walt Disney DIS.N .

En août, Donald Trump a proposé la candidature de Danielle Thumann Severs, conseillère juridique principale du président de la FCC Brendan Carr, pour occuper l’un des deux sièges vacants au sein de la commission. La FCC compte actuellement deux républicains et une démocrate, la commissaire Anna Gomez. Donald Trump a limogé deux démocrates de la Commission fédérale du commerce (FTC) et a écarté de nombreux autres démocrates; il pourrait potentiellement limoger Anna Gomez si la nomination de Danielle Thumann Severs est confirmée.