 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une commission du Sénat américain auditionne la présidente du NTSB sur la collision aérienne mortelle
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La commission du commerce du Sénat américain prévoit d'auditionner le 12 février la présidente du Bureau national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board) après que l'agence a constaté qu'une série de défaillances systémiques de la part de l'Administration fédérale de l'aviation a conduit à une collision dévastatrice en vol qui a tué 67 personnes l'année dernière, a indiqué la commission. La collision de janvier 2025 entre un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée près de l'aéroport national Ronald Reagan Washington (DCA) a été la catastrophe aérienne américaine la plus meurtrière depuis novembre 2001. La commission doit entendre le témoignage de la présidente du NTSB, Jennifer Homendy, alors que les législateurs cherchent à obtenir l'approbation d'un projet de loi sur la réforme de la sécurité aérienne qui est au point mort à la Chambre des représentants des États-Unis.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,1168 USD NASDAQ +3,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank