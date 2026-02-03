Une commission du Sénat américain auditionne la présidente du NTSB sur la collision aérienne mortelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La commission du commerce du Sénat américain prévoit d'auditionner le 12 février la présidente du Bureau national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board) après que l'agence a constaté qu'une série de défaillances systémiques de la part de l'Administration fédérale de l'aviation a conduit à une collision dévastatrice en vol qui a tué 67 personnes l'année dernière, a indiqué la commission. La collision de janvier 2025 entre un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée près de l'aéroport national Ronald Reagan Washington (DCA) a été la catastrophe aérienne américaine la plus meurtrière depuis novembre 2001. La commission doit entendre le témoignage de la présidente du NTSB, Jennifer Homendy, alors que les législateurs cherchent à obtenir l'approbation d'un projet de loi sur la réforme de la sécurité aérienne qui est au point mort à la Chambre des représentants des États-Unis.