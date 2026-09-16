Une commission du Sénat américain approuve un projet de loi visant à interdire aux responsables gouvernementaux d'exercer des pressions sur les réseaux en matière de liberté d'expression

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La commission du commerce du Sénat américain a approuvé mercredi un projet de loi visant à interdire aux responsables gouvernementaux d'exercer des pressions sur les entreprises privées pour qu'elles censurent des propos, en invoquant les menaces proférées par l'administration du président Donald Trump à l'encontre des émissions de fin de soirée.

La sénatrice Maria Cantwell, principale représentante démocrate au sein de la commission, a déclaré que si ce projet de loi avait été en vigueur, il aurait permis à Jimmy Kimmel, animateur de l’émission de fin de soirée sur ABC, filiale de Disney ( DIS.N ), d’intenter une action en justice après que le président de la Commission fédérale des communications (FCC), Brendan Carr, eut fait pression l’année dernière sur les propriétaires de chaînes pour qu’ils cessent de diffuser l’émission de Jimmy Kimmel à la suite de remarques concernant l’assassinat du militant conservateur Charlie Kirk.