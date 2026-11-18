Une commission du Sénat américain a approuvé mercredi la nomination de Catherine Eschbach , proposée par le président Donald Trump au poste de conseillère juridique générale de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), ouvrant ainsi la voie à un vote de confirmation au cours des dernières semaines où les républicains contrôlent la chambre haute.
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La commission sénatoriale de la santé, de l'éducation, du travail et des retraites, dirigée par les républicains, a voté 12 voix contre 10, selon les lignes de leur parti, pour approuver cette nomination
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Mme Eschbach a travaillé chez Morgan Lewis et a également représenté SpaceX , Amazon.com, Comcast et Walgreens dans le cadre de recours contre des mesures coercitives prises par le gouvernement
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Elle a été nommée conseillère juridique principale adjointe à l’EEOC l’année dernière après avoir brièvement dirigé un service du ministère américain du Travail chargé de faire respecter les dispositions anti-discrimination dans les contrats fédéraux
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Les personnes nommées par Trump à l’EEOC ont pris des mesures pour restreindre les programmes de diversité sur le lieu de travail et les protections juridiques accordées aux personnes transgenres, ainsi que pour limiter les affaires alléguant que des politiques de travail neutres avaient des effets disparates sur les groupes protégés
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En tant que directrice juridique, Mme Eschbach dirigerait le programme contentieux de l’EEOC et superviserait des centaines de collaborateurs chargés d’enquêter sur les plaintes des salariés, de négocier des accords à l’amiable et de poursuivre les employeurs pour discrimination
Pour en savoir plus:
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