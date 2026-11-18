La commission de la Chambre des représentants américaine chargée des questions relatives à la Chine a demandé à Microsoft MSFT.O d'informer les législateurs au sujet des discussions qui auraient eu lieu concernant la vente par l'entreprise technologique américaine de services d'IA dans le cloud à la société chinoise ByteDance, a déclaré mercredi le président de la commission.
"Microsoft ne devrait pas vendre d'outils d'IA à ByteDance", a déclaré le président de la commission, John Moolenaar, dans un communiqué. "Les grandes entreprises technologiques américaines ne devraient pas jouer sur les deux tableaux dans la course à l'IA entre les États-Unis et la Chine", a-t-il ajouté.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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