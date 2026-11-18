Une commission de la Chambre des représentants américaine demande à Microsoft de faire le point sur les négociations qui auraient eu lieu concernant un accord dans le domaine de l'IA avec la société chinoise ByteDance

La commission de la Chambre des représentants américaine chargée des questions relatives à la Chine a demandé à Microsoft MSFT.O d'informer les législateurs au sujet des discussions qui auraient eu lieu concernant la vente par l'entreprise technologique américaine de services d'IA dans le cloud à la société chinoise ByteDance, a déclaré mercredi le président de la commission.

"Microsoft ne devrait pas vendre d'outils d'IA à ByteDance", a déclaré le président de la commission, John Moolenaar, dans un communiqué. "Les grandes entreprises technologiques américaines ne devraient pas jouer sur les deux tableaux dans la course à l'IA entre les États-Unis et la Chine", a-t-il ajouté.