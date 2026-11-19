La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine a déclaré jeudi que les informations relatives aux licences pour les puces d'IA exportées vers la Chine avaient été rendues publiques.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Valeurs associées
|489,1900 USD
|NASDAQ
|-7,72%
|145,9800 USD
|NASDAQ
|-3,30%
A lire aussi
-
L'action du groupe français de paiements recule d'environ 17% vendredi midi. Le Financial Times rapporte que Worldline aurait décalé des paiements à l'approche de plusieurs clôtures comptables pour améliorer ses flux de trésorerie publiés. Le groupe, lui, affirme ... Lire la suite
-
L'équation budgétaire se complique: le gouvernement a reconnu vendredi que de nouvelles économies d'au moins six milliards d'euros seraient nécessaires face à la dégradation de la situation et aux urgences sociales, mais il espère un compromis, au moment où débute ... Lire la suite
-
22H30. Emmitouflée dans sa doudoune et son bonnet de laine, Kateryna Lioubytchenko déplie sa tente sur le marbre glacé. Avec son mari et leur fille Alisa, 2 ans, ils s'apprêtent à passer la nuit dans le métro. Et elle promet d'être longue. Les chaînes Telegram ... Lire la suite
-
Le pari est lancé. Prendra-t-il ? Dominique de Villepin, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle vendredi malgré des sondages peu probants, va se confronter à la réalité de la campagne avec sa chasse aux parrainages, financements, alliances et votes. "Je ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 965,93
|-1,42%
|98,18
|-10,13%
|15,765
|-12,97%
|91,58
|-1,10%
|8,016
|-16,06%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer