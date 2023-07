Une coalition d'investisseurs veut sensibiliser les entreprises de la tech à la santé mentale de leurs utilisateurs

Près d'une trentaine de fonds d'investissement internationaux annoncent former une coalition pour sensibiliser les entreprises du secteur technologique aux effets de l'exposition aux écrans sur la santé mentale et le bien-être de leurs consommateurs en bout de chaîne, selon un communiqué lundi.

Initiée par Sycomore AM et Axa Investment Managers, la coalition regroupe 27 investisseurs institutionnels, parmi lesquels les fonds américains Boston Common AM et Trillium AM, ou encore le gérant d'actifs Aviva Investors, très influent sur la place financière londonienne.

Ces acteurs, qui réunissent 2,11 milliards de dollars d'actifs sous gestion, expliquent lancer "une initiative d'engagement collaboratif auprès des entreprises issues du secteur de la tech".

Les investisseurs entendent contribuer à la mise en oeuvre de bonnes pratiques allant de l'atténuation des risques d'addiction à la sécurité des enfants en ligne, ou encore la coopération avec les autorités pour dénoncer les abus en ligne.

Parmi les pistes annoncées, les investisseurs souhaitent également pousser les entreprises qu'elles ont sous gestion à définir des objectifs à court et moyen termes qui permettent aux actionnaires de suivre leurs évolutions sur le sujet.

"Nous visons collectivement une issue positive, mais si celle-ci n'est pas satisfaisante, nous pourrions être amenés à mettre en oeuvre nos propres processus d'escalade, comme l'abaissement de la note ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, NDLR) de l'entreprise, le vote contre la direction lors de l'assemblée générale annuelle ou encore le dépôt d'une résolution d'actionnaires", prévient Théo Kotula, analyste ESG chez AXA IM et coprésident de la coalition.

Ainsi, les 27 investisseurs s'engagent à vérifier que "les entreprises sollicitées élaboreront des plans d'actions", sans toutefois détailler de calendrier ou de point d'étape.