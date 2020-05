Une cinquantaine d'acteurs financiers décident de rejoindre l'Alliance pour une relance verte

L'alliance pour une relance verte, initiée par l'eurodéputé Pascal Canfin, voit arriver du renfort. Une cinquantaine d'établissements financiers ont décidé de signer l'appel à la mobilisation du président de la commission Environnement du Parlement européen. En tout, 270 personnes issus des mondes de la politique, des affaires, des syndicats ou des ONG ont signé l'appel visant à mettre la transition écologique au cœur de la relance post-crise du Coronavirus.

Les acteurs du monde financier se prononcent aussi en faveur d'une relance verte de l'économie. Des dirigeants d'entreprises comme Frédéric Janbon de BNP Paribas AM, Thomas Buberl d'Axa, ou Ana Botin de la Banque Santander ont signé l'appel à la mobilisation lancé mi-avril par Pascal Canfin, le député européen et président de la commission Environnement du Parlement européen. L'alliance qu'il a initiée vise à favoriser l'émergence d'un "plan de relance verte pour un monde durable".

30+ european big banks, insurance companies and asset owners and managers join today the European alliance for a #GreenRecovery I have launched. We will work together to finance green investments, good for the climate and the economy. -- Pascal Canfin (@pcanfin) May 5, 2020

Pascal Canfin s'est réjoui sur Twitter de l'arrivée de ces nouveaux signataires. Ils sont désormais plus de 270 à avoir rejoint cet appel, tous issus des mondes de l'entreprise, de la politique, des syndicats ou des ONG. "Nous allons travailler ensemble au financement des investissements verts, bons pour le climat et l'économie", a-t-il déclaré. L'objectif de cet appel consiste à faire en sorte que la lutte contre le réchauffement climatique ne soit pas oubliée au moment de la relance économique. Au contraire, les signataires veulent profiter de ce moment pour reconstruire un monde d'après plus durable.

Des investissements massifs

"La guérison économique nécessitera des investissements massifs pour protéger des emplois et en créer de nouveaux, soutenir les entreprises, les régions et les secteurs qui souffrent de l'arrêt forcé et soudain de l'activité. Ces investissements doivent permettre l'émergence d'un modèle économique plus résilient, plus protecteur, plus souverain", écrivent les signataires, en précisant que la transition écologique permet d'atteindre ces objectifs.

Selon eux, la volonté politique pour transformer la société vers une économie bas carbone est désormais bien présente, le Pacte vert européen le démontrant. De même, des modèles économiques plus durables et des technologies vertes ont été éprouvés ces dix dernières années. "Le temps de la mise en œuvre est venu", disent-ils.

Cette alliance vise à être la plus large possible, le texte incitant à la création d'une alliance mondiale de décideurs de tous horizons. Pascal Canfin espère engendrer un partage des connaissances entre les signataires, pour construire des plans de relance permettant de transformer l'économie. Ce partage de connaissances doit notamment permettre d'orienter les choix d'investissements nécessaires "pour la relance verte et la biodiversité".

Arnaud Dumas, @ADumas5