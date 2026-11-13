Une chute record place les exploitants de cuivre à la croisée des chemins

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UNE CHUTE RECORD PLACE LES EXPLOITANTS DE CUIVRE À LA CROISÉE DES CHEMINS

Le cuivre a chuté vendredi à son plus bas niveau depuis près de quatre mois et s’achemine vers une cinquième semaine consécutive de baisse, les investisseurs s’inquiétant de plus en plus des dépenses liées à l’IA.

Le sentiment à l’égard du secteur de l’IA a subi un nouveau coup dur après la démission, jeudi, du directeur général de Nvidia, Jensen Huang . Le cuivre a été l’un des principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA en raison de son utilisation intensive dans les projets d’électrification, les infrastructures électriques et les centres de données.

La pression se fait également sentir sur les actions liées au cuivre. L’ETF Global X Copper Miners COPX.K , qui regroupe des sociétés telles que Teck Resources TECKb.TO , Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N , est en passe d’enregistrer une série de baisses hebdomadaires record selon les données de la LSEG, qui remontent à avril 2010.

Le COPX a clôturé jeudi à 71,01 $ et enregistrera une 12e baisse hebdomadaire consécutive s’il termine vendredi en dessous de 71,25 $. La vague de ventes a fait chuter son RSI hebdomadaire à 28,3, la lecture la plus survendue depuis avril 2025.

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Après près de trois mois de ventes incessantes, l’ETF semble mûr pour un rebond technique. La grande question est de savoir si un éventuel rebond marquera le début d’une reprise ou s’il ne s’agira que d’une pause dans la tendance baissière.

Une bataille décisive se joue actuellement autour des 70 $. La moyenne mobile sur quatre semaines, en baisse et constituant désormais une résistance proche de 71,85 $, converge vers la moyenne mobile sur 80 semaines, en hausse, qui sert de support depuis mai 2025 et se situe près de 69,60 $. Le COPX a clôturé sous sa moyenne sur quatre semaines pendant 10 semaines consécutives.

Si les acheteurs reprennent le contrôle, un retour au-dessus du retracement de 38,2% de la hausse enregistrée entre avril 2025 et janvier 2026, à 73,55 $, pourrait ouvrir la voie à un rebond plus significatif. Au-delà de ce niveau, le prochain obstacle majeur se situe au niveau du retracement de 23,6%, près de 83,65 $.

À la baisse, une cassure sous le plus bas de début novembre à 69,96 $ et sous la moyenne mobile sur 80 semaines maintiendrait la tendance baissière intacte. Cela exposerait le support au plus bas de mars à 68,49 $, suivi de la zone 66,20 $ - 65,38 $, qui inclut le plus haut d’octobre 2025 et le retracement de 50%. Au-delà, le retracement de 61,8% et le plus bas de novembre 2025 entrent en ligne de compte dans la zone comprise entre 57,21 $ et 56,93 $.

(Terence Gabriel)

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