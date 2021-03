(AOF) - Une brise printanière a soufflé sur les Bourses européennes pour cette première journée du mois de mars. Ainsi, le CAC 40 a gagné 1,57% à 5 792,79 points et l'EuroStoxx 50 s'est adjugé 1,90% à 3 705,64 points. A Wall Street, la météo est également au beau fixe : le Dow Jones et le Nasdaq Composite progressent respectivement de 2,22% et 2,52%, en fin d'après-midi.

Les investisseurs ont été galvanisés par des bonnes nouvelles bourgeonnantes. En premier lieu, les tensions sur les taux, qui suscitaient récemment la crainte des investisseurs, se sont apaisée. Ainsi, le rendement du Bund allemand à 10 ans a reflué de 8 points à -0,34%.

Signalons que François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a appelé la Banque centrale européenne à réagir face à une hausse récente des taux injustifiée à ses yeux.

En parallèle, les investisseurs ont salué l'adoption par la Chambre des Représentants du plan de relance massif de Joe Biden (le feu vert du Sénat devrait suivre) et à l'arrivée imminente des premières doses du vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson.

A ces hirondelles faisant le printemps sont venus s'ajouter des indicateurs économiques enchanteurs. Dans la zone euro, le PMI manufacturier a atteint un plus haut de 3 ans en février à 57,9 (contre 54,8 en janvier et une estimation préliminaire de 57,7).

Aux Etats-Unis, l'ISM manufacturier a nettement dépassé les attentes : il ressort à 60,8 en février contre consensus de 58,8 et après 58,7 en janvier.

Côté valeurs, le secteur aéronautique s'est distingué aujourd'hui au sein du CAC, emmené par Airbus (+4,97%). L'avionneur serait en concurrence avec Boeing concernant une importante commande de Saudi Arabian Airlines.

Pour sa part, Danone (+1,38%) a été soutenu par la promesse de redistribuer 850 millions d'euros à ses actionnaires et Technip Energies (+9,17%) s'est vu gratifier de deux recommandations d'analystes favorables.