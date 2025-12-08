"Une bataille après l'autre" en tête des nominations aux Golden Globes d'Hollywood

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

les films "Sentimental Value" et "Sinners" sont également nominés

DiCaprio et Clooney parmi les acteurs nominés

Les lauréats des Globes seront annoncés en janvier

Lacomédie noire "Une bataille après l'autre" a décroché un nombre record de neuf nominations aux Golden Globes lundi, faisant du thriller de Leonardo DiCaprio un favori sur la route d'Hollywood vers les Oscars.

Le film réalisé par Paul Thomas Anderson met en scène DiCaprio dans le rôle d'un révolutionnaire déchu qui passe à l'action lorsque la vie de sa fille est en danger. Le film de Warner Bros WBD.O concourra dans la catégorie du meilleur film musical ou comédie contre "Marty Supreme" et "Bugonia", entre autres.

Le drame familial norvégien "Sentimental Value" a obtenu huit nominations, juste devant le film d'horreur surnaturel "Sinners" qui en a obtenu sept. Tous deux ont été nommés dans la catégorie du meilleur film dramatique, aux côtés de la version de "Frankenstein" de Guillermo del Toro et de "Hamnet", qui raconte l'histoire de la famille de William Shakespeare. Parmi les acteurs nommés, on trouve DiCaprio et les covedettes de "One Battle" Benicio Del Toro, Sean Penn, Chase Infiniti et Teyana Taylor. George Clooney et Adam Sandler ont été nommés pour "Jay Kelly", tout comme Dwayne Johnson pour "The Smashing Machine" et Jessie Buckley pour "Hamnet".

Ariana Grande et Cynthia Erivo ont été nommées pour leurs rôles dans "Wicked: For Good", bien que la deuxième partie du prequel du "Magicien d'Oz" d'Universal Pictures n'ait pas réussi à se faire une place dans le domaine des comédies ou des comédies musicales.

Les Globes sont l'une des premières cérémonies hollywoodiennes de remise de prix qui précèdent les Oscars, la plus haute distinction de l'industrie cinématographique, en mars. La retransmission des Globes est prévue pour le 11 janvier.

Dans une nouvelle catégorie de podcasts, les votants des Globes ont nommé "Armchair Expert with Dax Shepard", "Call Her Daddy", "Good Hang with Amy Poehler", "The Mel Robbins Podcast", "Smartless" et "Up First" de la National Public Radio.

Le mystère des vacances "The White Lotus" de HBO est en tête des catégories TV avec six nominations, devant la série limitée de Netflix NFLX.O "Adolescence" sur un adolescent de 13 ans accusé de meurtre.

Netflix, le pionnier de la diffusion en continu qui tente de refaire Hollywood en rachetant les actifs de Warner Bros Discovery , a dépassé tous les réseaux avec 22 nominations dans les catégories de télévision.

Le distributeur indépendant Neon, le studio à l'origine de "Sentimental Value", "It Was Just an Accident" et "The Secret Agent", a obtenu le plus grand nombre de nominations dans la catégorie cinéma avec 21.

Les lauréats des Globes sont choisis par plus de 300 journalistes du monde entier, contre environ 9 000 votants pour les Oscars. Le corps électoral des Globes a été élargi ces dernières années et les organisateurs ont mis en place des réformes après avoir été critiqués pour leurs manquements à l'éthique et leur manque de diversité. L'humoriste Nikki Glaser animera pour la deuxième fois la cérémonie des Globes. Le spectacle sera diffusé en direct sur CBS et en streaming sur Paramount+.