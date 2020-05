Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une base militaire visée par les taliban dans le sud de l'Afghanistan Reuters • 04/05/2020 à 10:50









(Ajoute bilan de cinq morts §2) KABOUL, 4 mai (Reuters) - Les taliban ont revendiqué lundi la responsabilité d'une attaque survenue dimanche soir contre une base militaire dans la province d'Helmand, dans le sud de l'Afghanistan, où sont stationnés au moins 150 membres des forces armées et services de renseignement. Selon un porte-parole des autorités régionales, le bilan est de cinq morts et plusieurs blessés. "Des dizaines de membres des forces ennemies ont été tuées et blessées dans cette attaque", a déclaré de son côté Qari Yousuf Ahmedi, porte-parole de la milice islamiste, dans un communiqué. Selon un membre des services de renseignement joint par Reuters, qui dit avoir compté 18 cadavres, les taliban ont fait sauter un camion piégé près de l'entrée de la base. Le ministère afghan de la Défense a déclaré qu'une explosion avait eu lieu sur le site, faisant un blessé. Les forces afghanes ont subi de lourdes pertes au cours des deux derniers mois, malgré la signature d'un accord le 29 février entre les Etats-Unis et les taliban devant ouvrir la voie à des négociations de paix entre Kaboul et les islamistes. (Zainullah Stanekzai à Helmand, Ahmad Sultan à Nangarhar, Abdul Qadir Sediqi à Kaboul; version française Jean-Stéphane Brosse)

