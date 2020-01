Une base militaire attaquée au Niger, au moins 25 soldats tués

NIAMEY, 9 janvier (Reuters) - Des assaillants soupçonnés d'appartenir à un groupe djihadiste ont tué jeudi 25 soldats et en ont blessé six autres dans une attaque menée contre un poste de l'armée du Niger dans l'ouest du pays, près de la frontière avec le Mali, a fait savoir le gouvernement dans un communiqué. Soixante-trois assaillants sont également morts durant l'accrochage, survenue à Chinagodrar, à 200 km environ au nord de Niamey, précisent les autorités. Cette attaque, qui n'a pas été revendiquée, s'inscrit dans un contexte de violences croissantes dues à des groupes liés à Al Qaïda et à l'organisation Etat islamique (EI), qui tentent de contraindre l'armée nigérienne de ses retirer des zones frontalières du Mali. Le mois dernier, l'attaque d'une autre base militaire, à 150 km à l'ouest de Chinagodrar, a fait 71 morts parmi les soldats nigériens. (Boureima Balima et Moussa Aksar, version française Simon Carraud)