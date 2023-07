Une baisse des taux obligataires permet aux Bourses de progresser

Les Bourses occidentales évoluent globalement dans le vert mardi, après des résultats d'entreprises positifs et un repli des taux d'intérêt sur le marché obligataire.

En Europe, Paris a gagné 0,38%, Londres 0,64%, Francfort 0,35% et Milan 0,34%.

Wall Street a ouvert en léger repli, avant de tourner au vert. Vers 16H05 GMT, le Dow Jones montait de 1,02%, le S&P 500 de 0,44% et le Nasdaq de 0,29%.

Les taux des emprunts européens se détendaient nettement, après que le gouverneur de la Banque des Pays-Bas a qualifié de "possibilité" une hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en septembre, considérée comme quasi certaine précédemment, selon Aurélien Buffault, directeur de la gestion obligataire de Delubac AM.

L'emprunt allemand à 10 ans était à 2,38% vers 16H00 GMT contre 2,47% la veille à la clôture, le français à 2,90% contre 3,01% et l'italien à 4,01% contre 4,15%.

La consommation a continué de croître aux Etats-Unis en juin, mais moins qu'attendu, alors que les Américains retrouvent un peu de pouvoir d'achat avec le ralentissement de l'inflation, selon les données publiées mardi par le département américain du Commerce.

En juin, le montant total des ventes au détail a progressé de 0,2% par rapport à mai, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,5%, selon le consensus de Briefing.com.

Craig Erlam, analyste d'Oanda, note cependant que "les chiffres de mai ont été révisés à la hausse, donc tout n'est pas mauvais".

La banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) a par ailleurs publié l'évolution en juin de la production industrielle, qui a reculé pour la deuxième fois d'affilée (-0,5%). Le secteur manufacturier a été en repli de 0,3%, faisant moins bien que prévu.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de la dette américaine à dix ans s'établissait à 3,77% vers 16H05 GMT, contre 3,80% à la clôture de la veille.

"C'est acté que la Fed va augmenter ses taux de 25 points de base" la semaine prochaine, "et qu'il n'y aura pas d'autre action d'ici la fin de l'année", estime Aurélien Buffault.

Les banques remplissent les coffres

L'activité de la banque américaine Bank of America a de nouveau bénéficié des hausses de taux d'intérêts successives pratiquées par la Fed. Au deuxième trimestre, son chiffre d'affaires a grimpé de 11%, à 25,2 milliards de dollars, porté par les dix hausses de taux directeurs opérées depuis mars 2022.

En revanche, Morgan Stanley a publié un bénéfice net en repli de 14%, à 2 milliards de dollars, au deuxième trimestre, du fait d'un contexte "difficile" pour certaines activités de conseil tandis que la gestion de fortune a battu des records.

Leurs actions grimpaient respectivement de 4,74% et de 6,52% vers 16H05 GMT. Citigroup (+2,62%), Wells Fargo (+0,98%) et Goldman Sachs (+3%) progressaient aussi.

L'immobilier allemand repart

La Deutsche Bank a estimé dans une note publiée mardi que le secteur immobilier résidentiel allemand avait atteint son plus bas, et devrait donc rebondir. La banque a relevé sa recommandation pour Vonovia de "conserver" à "acheter" et pour TAG Immobilien de "vendre" à "conserver".

L'action Vonovia, plus grand groupe immobilier allemand, a bondi de 4,08%, celle de TAG Immobilien de 4,85% à Francfort. Covestro (+6,15%) et Deutsche Wohnen (+4,22%) ont aussi progressé.

Darktrace montre patte blanche

L'action de la société de sécurité informatique Darktrace s'est envolée de 27,79% à Londres, à la suite de prévisions de résultats optimistes et d'un communiqué affirmant qu'un audit du groupe n'a pas trouvé d'irrégularités notables.

Pétrole et devises

Les cours du pétrole repartent en hausse, profitant du retour de l'appétit pour le risque des investisseurs, malgré une demande chinoise qui inquiète.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre gagnait 1,36% vers 16H05 GMT à 79,57 dollars, et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) gagnait 1,69%, avec échéance en août à 75,40 dollars.

Le marché des changes était peu animé. Vers 16H05 GMT, un euro valait 1,1223 dollar (-0,12%) et une livre 1,3051 dollar (-0,17%).

Le bitcoin était stable à 29.910 dollars.

bur-jvi/jnb/er