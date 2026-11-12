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Une avocate de la Cour de justice de l'UE se prononce en faveur de l'amende de 1,5 milliard d'euros contre Google
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 12:13

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Le logo de Google, le drapeau de l'UE et le marteau de juge

Le logo de Google, le drapeau de l'UE et le marteau de juge

BRUXELLES, 12 novembre (Reuters) - Une conseillère de la ‌Cour de justice de l'Union européenne s'est opposée jeudi à la décision ​d'un tribunal inférieur d'annuler une amende de 1,49 milliard d'euros infligée il y a sept ans au géant américain de la technologie Google pour des ​pratiques anticoncurrentielles liées à la publicité en ligne.

Sanctionné en 2019 par la Commission européenne, Google avait ​vu sa peine annulée par le ⁠Tribunal de l'Union européenne en 2024, avant que Bruxelles ne saisisse ‌la Cour de justice de l'Union européenne, plus haute juridiction du bloc siégeant à Luxembourg.

La Commission européenne, faisant figure d'autorité ​de la concurrence, avait ‌conclu que Google avait utilisé des clauses restrictives dans ⁠ses contrats avec les éditeurs, empêchant ses concurrents de diffuser des publicités liées aux recherches sur les sites internet de ceux-ci pour renforcer sa position ⁠dominante dans le ‌domaine.

L'exécutif européen a précisé que ces pratiques s'étaient étendues de ⁠2006 à 2016. Google, dont la plateforme AdSense propose des publicités ‌liées aux recherches, a supprimé les clauses contestées des accords ⁠conclus avec les éditeurs en 2016.

Jeudi, l'avocate générale de la ⁠Cour de justice ‌de l'Union européenne Juliane Kokott a estimé que le Tribunal avait imposé ​des exigences excessives quant à la ‌portée de l’examen du critère de durée et n’avait pas suffisamment établi de lien entre sa ​conclusion de suspendre la sanction et l’appréciation des critères permettant de déterminer si une entreprise occupe une position dominante.

La Cour de justice ⁠de l'Union européenne, qui suit généralement la majorité des recommandations des avocats généraux, rendra son arrêt l’année prochaine.

L'amende infligée à AdSense fait partie des six sanctions "concurrence" de l'Union européenne qui ont coûté 10,38 milliards d'euros à Google en près de deux décennies.

(Foo Yun Chee; version française Etienne Breban, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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